Patiëntenfederatie: stijging premie brengt patiënten in problemen

DEN HAAG (ANP) - De grootste stijging van de zorgpremie in jaren maakt de aanstaande bezuinigingen op de zorg nog pijnlijker voor patiënten. Dat stelt Patiëntenfederatie Nederland nadat verzekeraar DSW woensdag de premie voor volgend jaar bekendmaakte. Dit in combinatie met het verhoogde eigen risico en het uitblijven van hogere zorgtoeslag gaat "nog meer patiënten in de financiële problemen brengen", schrijft de organisatie.

Bezuinigingen op de zorg worden als oorzaak van nog meer problemen genoemd. "Veel patiënten kunnen deze stapeling van zorgkosten niet meer aan," zegt Linda Daniels, waarnemend directeur van de Patiëntenfederatie. De organisatie roept de politiek nogmaals op om de bezuinigingsplannen op de zorg te heroverwegen.

Daniels: "Deze plannen gaan nog meer patiënten dwingen om zorg te mijden. De gevolgen daarvan zijn groot. Niet alleen voor de patiënten zelf, maar voor de gehele maatschappij."