Je bent sneller moe dan vroeger, je broek knelt rond je buik en je
hebt minder vaak zin in seks. Op internet heet dat al snel de
mannenovergang, met testosteron
als oplossing. maar bij de meeste mannen
ligt
het heel ergens anders aan.
Bij 2 op de 100
mannen is het echt de hormonen
Artsen noemen de mannenovergang late-onset hypogonadisme, een tekort
aan testosteron dat pas op latere leeftijd
ontstaat. Een Europees
onderzoek onder 3.369 mannen van 40 tot 79 jaar vond het bij ongeveer 2
procent, meldde de Universiteit
van Manchester
in 2010 bij de publicatie in de New England Journal
of Medicine.
Steeds meer mannen vragen hun huisarts of een laag testosteron hun
klachten verklaart, schreef vaksite MedNet
dit voorjaar. Internist-endocrinoloog Diederik Smit ziet in zijn
spreekkamer hetzelfde beeld als de onderzoekers.
“Van de 100 mannen die denken dat ze een tekort hebben, blijkt in mijn ervaring slechts 1 à 2% daadwerkelijk een tekort te hebben.”
Testosteron daalt wel met de jaren. Die daling begint rond je
dertigste en gaat geleidelijk, zegt de Australische vruchtbaarheidsarts
Hossam Elzeiny tegen het tijdschrift Body
& Soul
. Smit is voorzichtiger: “Het is überhaupt de vraag of
testosteron wezenlijk daalt met de leeftijd.” Als het al gebeurt, gaat
het volgens hem om een paar procent per jaar.
Merkbare klachten komen meestal pas rond je zeventigste, zegt
endocrinoloog Roger Hart, medisch directeur van de Australische
vruchtbaarheidskliniek City Fertility. Lang niet iedere man krijgt
ze.
Deze
drie klachten wijzen wel op te weinig testosteron
De Europese onderzoekers legden 32 klachten naast het testosteron in
het bloed. Negen hingen ermee samen. De belangrijkste zijn seksueel:
- minder vaak een ochtenderectie
- minder vaak aan seks denken
- erectieproblemen
Pas als alle drie samengaan met een laag testosteron, spreken de
onderzoekers van een mannenovergang. Elk van deze klachten los kwam ook
veel voor bij mannen met normale waarden.
Ook de Nederlandse richtlijn voor huisartsen kijkt naar de erectie.
Die adviseert testosteron alleen te meten bij duidelijke
erectieproblemen, schrijft MedNet.
Moe,
prikkelbaar of een buikje: meestal iets anders
“Een lager testosteron kan samengaan met verlies van motivatie,
minder vitaliteit, verminderde lichamelijke prestaties en meer buikvet”,
zegt Hart tegen Body & Soul. Dezelfde klachten hebben alleen veel
meer oorzaken. Hart noemt een slecht werkende schildklier, ijzertekort,
een depressie en chronische ziekte.
Smit ziet vooral mannen die “veel hooi op hun vork nemen”, zonder dat
er sprake is van een burn-out. Zulke druk veroorzaakt precies dit soort
klachten, zegt hij. Somberheid en snel geïrriteerd zijn kunnen ook signalen
van een depressie bij mannen
zijn.
Slaap werkt twee kanten op. Slecht slapen verlaagt je testosteron en
weinig testosteron maakt je slaap slechter, schrijft Vice op basis van
Hart.
Testosteron online
bestellen heeft een prijs
Krijgen mannen bij de huisarts een uitslag aan de onderkant van
normaal, dan bestellen sommigen zelf testosteron via internet, ziet
Smit. Vaak volgen ze Amerikaanse adviezen met doses van 200 tot 250
milligram per week, twee keer zoveel als de 100 milligram die in Europa
gebruikelijk is.
Je eigen aanmaak stopt zodra je testosteron van buitenaf gebruikt. Na
twee of drie jaar komt die aanmaak na het stoppen vaak niet meer terug,
waarschuwt Smit. Op de lange termijn neemt ook de kans op hart- en
vaatziekten toe.
Afvallen, krachttraining, beter slapen en onderliggende aandoeningen
aanpakken kunnen in veel gevallen zowel je testosteron als je klachten
flink verbeteren, zegt Elzeiny.
“De focus moet altijd liggen op de algehele gezondheid, niet alleen op hormoonwaarden.”
Wanneer laat je je
testosteron meten?
- Je hebt alle drie de seksuele klachten. Dat is een
reden om naar de huisarts te gaan. Met erectieproblemen alleen ook: die
kunnen een
vroeg signaal van hart- en vaatziekten of diabetes zijn.
- Je bent maandenlang moe zonder duidelijke oorzaak.
De huisarts kijkt dan eerst naar je schildklier, je ijzer en je
stemming.
- Laat je bloed ’s ochtends en nuchter prikken.
Niet-nuchter kan de waarde tot 30 procent lager uitvallen, schrijft de
Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop. Een betrouwbare meting
gebeurt op twee verschillende ochtenden.
- Een uitslag tussen 9 en 13 nmol/l is laagnormaal.
Dan volgt eerst een tweede meting, zegt Smit. Is die ook te laag, dan
verwijst de huisarts je naar een internist.
Meer weten?