Poetin biedt Trump hulp aan bij gesprekken atoomdeal met Iran

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Rusland is bereid om de Verenigde Staten te helpen bij de gesprekken met Iran over een nieuw atoomakkoord. Volgens Russische bronnen hebben de presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin het daarover gehad tijdens hun telefoongesprek afgelopen maand en heeft Poetin zijn hulp aangeboden bij de onderhandelingen.

De VS en Iran spraken onder president Barack Obama af dat Teheran het nucleaire programma zou beperken in ruil voor minder Amerikaanse sancties. Trump trok de VS tijdens zijn eerste ambtstermijn terug uit die overeenkomst, maar een nieuw akkoord ligt er nog niet.

Volgens de bronnen in Moskou hebben ook de ministers van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en Marco Rubio een nieuwe deal met Iran besproken toen ze samenkwamen in Saudi-Arabië. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de berichten en Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov wilde niet bevestigen wat er besproken is: "Rusland vindt dat de Verenigde Staten en Iran alle problemen moeten oplossen met onderhandelingen." Moskou zou bereid zijn "alles te doen wat in zijn macht ligt om dit te bereiken".