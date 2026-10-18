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Politie doorzoekt luchthaven Leipzig na ontdekking gat in hek

Samenleving
door anp
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LEIPZIG (ANP) - Op de luchthaven van Leipzig lijkt een voertuig door een hek te zijn gereden. Na de ontdekking van een groot gat in de omheining, werd een start- en landingsbaan afgesloten en het Duitse vliegveld werd afgezocht naar mensen, voorwerpen en voertuigen die daar niet horen te zijn. Op het vliegveld werd in augustus een mislukte drone-aanval uitgevoerd.
De nachtelijke zoekactie van de politie heeft niets verdachts opgeleverd, meldt de politie. Later zondag wordt verder gezocht. De noordelijke start- en landingsbaan blijft gesloten voor vliegverkeer.
In augustus werd op de luchthaven een drone met explosieven gevonden bij Oekraïense vliegtuigen die daar stonden. Een ander toestel was vermoedelijk op een tweede drone gebotst bij het opstijgen. Niet veel later werd in de buurt een derde drone aangetroffen. De Duitse regering sprak van een hybride aanval van Rusland. De luchthaven wordt onder meer gebruikt voor wapenleveranties aan Oekraïne.
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