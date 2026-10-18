Wil je in januari niet ineens ruim een tientje meer betalen voor een volle tank benzine? Dan moet het Belastingplan 2027 op donderdag 12 november door de Tweede Kamer komen. Die kans is deze week kleiner geworden. De SGP diende donderdagavond een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans, en JA21 blijft zijn steun koppelen aan de spreidingswet.

Wat er aan de pomp gebeurt als het plan sneuvelt, rekenden we eerder uit in Haalt het Belastingplan het niet, dan betaal je vanaf 1 januari ruim €10 meer per volle tank benzine. Kort gezegd loopt de korting op de benzineaccijns dan op 1 januari gewoon af. In dit stuk lees je hoe groot die kans nu is.

De abortusproef zet de steun van de SGP op losse schroeven

Volgens het Reformatorisch Dagblad, dat zich baseert op het ANP, is de kans dat de SGP de begrotingen en het belastingplan steunt een stuk kleiner geworden. Dat kwam door de motie die SGP-Kamerlid Diederik van Dijk indiende. Hij vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef met late abortussen, tussen 22 en 24 weken zwangerschap, laat doorgaan.

Volgens Hart van Nederland was het stoppen van die proef een van de eisen van de SGP om de begroting te steunen. Hermans verdedigde de proef tijdens het debat en nam er geen afstand van. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit beleid van Hermans. Of andere partijen de motie steunen, was volgens de SGP nog niet bekend. Ook als een meerderheid de motie aanneemt, hoeft de minister niet automatisch op te stappen.

Ik vind het belangrijk dat we dit debat met de grootste zorgvuldigheid en waardigheid voeren. - Minister Sophie Hermans, gevraagd naar de motie (Reformatorisch Dagblad)

JA21 wil het zwart-op-wit

Ook los van de abortusproef ligt er een hindernis. JA21 en SGP stellen volgens WNL samen vier eisen op het gebied van asiel in ruil voor steun aan het belastingplan:

De dwang moet uit de spreidingswet, zodat gemeenten niet langer gedwongen kunnen worden asielzoekers op te vangen.

De verblijfsstatus van 70.000 Syriërs moet opnieuw worden beoordeeld.

De instroom van asielzoekers moet verder omlaag.

De asielprocedure moet naar een ander land, bijvoorbeeld in Afrika.

Donderdagmiddag sprak JA21-leider Joost Eerdmans hierover met asielminister Bart van den Brink (CDA). Beiden noemden het een goed gesprek, maar volgens het Reformatorisch Dagblad kwamen ze niet dichter bij elkaar. Van den Brink zei dat hij de spreidingswet moet uitvoeren, al verwacht hij niet dat hij gemeenten echt zal moeten dwingen. Eerdmans hield vast aan zijn voorwaarde: zonder die toezegging stemt JA21 niet voor. „Anders moeten ze over links.”

Eerdmans ging nog verder. Krijgt hij niet „zwart-op-wit” dat de dwangoptie niet wordt ingezet, dan stemt zijn partij in november tegen. Dat geldt ook als het kabinet aan alle andere wensen van JA21 tegemoetkomt, en zelfs als het belastingplan de lastenverlichting oplevert die de partij wil.

Op rechts moet het kabinet nu twee knopen tegelijk doorhakken: één over asiel en één over abortus.

Yeşilgöz ziet het nog wel zitten

Niet iedereen is somber. VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei vrijdag volgens WNL dat ze weinig licht ziet tussen wat JA21 en het kabinet op asiel willen. Mogelijke steun van JA21 is volgens haar niet onzekerder maar juist „concreter” geworden. Drie van de vier eisen lijken binnen de afspraken van de coalitie te passen.

Het struikelblok blijft de vierde eis. In het coalitieakkoord staat volgens Yeşilgöz dat de dwang uiteindelijk uit de spreidingswet verdwijnt. Dat kan pas als de asielketen helemaal op orde is.

Zonder rechts blijft alleen links over

Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft 66 zetels. De andere route loopt via PRO en Volt, die in september besloten om samen met het kabinet te onderhandelen. Met hun steun zou de coalitie volgens de NOS 87 zetels hebben in de Tweede Kamer en 38 in de Eerste Kamer. Dat laatste is de krapst mogelijke meerderheid.

Ook daar is nog niets rond. PRO houdt de kaarten tegen de borst, en de coalitiepartijen kwamen in het eerste wetgevingsoverleg volgens het ANP nog niet met concrete alternatieven. In de Eerste Kamer, die pas half december stemt, liggen de verhoudingen voor het kabinet volgens het Nederlands Dagblad nog ongunstiger. Wordt het plan weggestemd, dan kan het kabinet volgens Vastgoed Insider het begrotingstekort laten oplopen of de uitgaven afremmen. De korting aan de pomp is dan wel weg.

Wat je nu kunt doen