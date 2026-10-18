Musk laat een Tesla vliegen, maar zijn klanten wachten nog steeds

Een auto die over andere auto’s springt, in de lucht draait en op stuwers landt: Elon Musk heeft weer een voorstelling gegeven waar je moeilijk níét naar kijkt. Alleen is de belangrijkste vraag niet of zijn Tesla Roadster even van de grond komt. De vraag is wanneer klanten eindelijk de sportwagen krijgen die hij in 2017 al heeft aangekondigd. Het nieuwste antwoord: de productie begint niet vóór 2028. [1]

Een vliegende auto — of vooral een vliegende stunt?

Op een testterrein van SpaceX in Texas presenteerde Musk op 15 oktober een prototype van de nieuwe Tesla Roadster. De auto reed een gebogen helling op, sprong over vijf andere Tesla’s en landde met behulp van koudgasstuwers. Vervolgens volgde een sprong met een draai om de lengteas. Het publiek kreeg precies wat Musk had aangekondigd: spektakel.

De techniek verdient op zichzelf aandacht. Volgens Tesla gebruikt de Roadster een zuigsysteem met ventilatoren om zich tegen het wegdek te drukken. Stuwers, ontwikkeld in samenwerking met SpaceX, maken de bewegingen in de lucht mogelijk. Ook de BBC beschrijft hoe de auto een steile helling afreed, in de lucht draaide en met luchtstralen landde. Het was dus niet uitsluitend een gelikte animatie van iets wat ooit zou moeten kunnen.

Maar tussen een geslaagde demonstratie en een bruikbare auto ligt een flinke afstand. En juist die afstand verdwijnt bij Musk gemakkelijk achter rook, applaus en een nieuwe belofte.

Aangekondigd in 2017, productie nu op zijn vroegst in 2028

De tweede generatie Roadster werd in 2017 voor het eerst gepresenteerd. Destijds beloofde Musk dat de productie in 2020 zou beginnen. Daarna schoof de planning herhaaldelijk op. Ondertussen bleef Tesla reserveringen aannemen. Nu noemt Musk 2028 als het jaar waarin de productie moet starten. Een definitieve verkoopprijs en concrete leverdatum ontbreken nog.

Dat maakt de nieuwe presentatie vooral een merkwaardig moment. Een auto die jaren geleden al geleverd had moeten worden, krijgt opnieuw een groot podium — niet omdat hij eindelijk bij klanten voor de deur staat, maar omdat het prototype inmiddels nog spectaculairdere trucs uitvoert.

Voor liefhebbers van technische demonstraties is dat interessant. Voor mensen die op een bestelde auto wachten, is het een ander verhaal.

Niet iedere Roadster gaat de lucht in

Bovendien verdient het etiket ‘vliegende Tesla’ enige uitleg. Tesla voorziet drie uitvoeringen, die niet allemaal dezelfde kunstjes kunnen. De basisversie, Performance, krijgt volgens het bedrijf wel het zuigsysteem, maar geen stuwers. De Thrust-uitvoering voegt stuwers aan de achterzijde toe voor extra acceleratie. De eenpersoons Rocket-versie moet de luchtacrobatiek uit de demonstratie mogelijk maken en wordt alleen op uitnodiging aangeboden.

Juist die Rocket-uitvoering is niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Musk erkende bovendien dat de Roadster mogelijk niet in ieder rechtsgebied legaal zal zijn. Wie de beelden ziet en denkt dat we binnenkort allemaal over de file springen, loopt dus behoorlijk op de zaken vooruit.

Musk levert zelf de opmerkelijkste kanttekening

Na de demonstratie zei Musk dat de auto “not necessarily a safety-optimized car” is: niet noodzakelijk een auto die op veiligheid is geoptimaliseerd. Dat is een opvallende toelichting bij een voertuig waarvan de presentatie juist draait om extreme prestaties en bewegingen in de lucht. [1]

Tesla claimt daarnaast een acceleratie van nul naar 60 mijl per uur — ongeveer 97 kilometer per uur — in 0,81 seconde. Dat is een opgave van de fabrikant, geen onafhankelijk vastgesteld testresultaat in de aangehaalde berichtgeving. Hetzelfde onderscheid geldt voor andere aangekondigde prestaties: een claim op een podium is nog geen bewezen eigenschap van een afgeleverde productieauto.

De relevante vragen zijn dan ook minder flitsend dan de beelden. Welke uitvoering komt daadwerkelijk in productie? Waar mag die worden gebruikt? Wat gaat hij kosten? En wanneer krijgt de koper hem?

Het probleem is niet dat de auto even vliegt

Het zou te gemakkelijk zijn om de hele demonstratie als onzin af te doen. Er reed en sprong daadwerkelijk een prototype. Technische experimenten hoeven bovendien niet meteen praktisch te zijn om interessant te zijn.

Maar de scepsis over deze presentatie komt niet uit de lucht vallen. De oorspronkelijke productiestart lag in 2020; de nieuwste belofte wijst naar 2028. Tegen die achtergrond is nóg een spectaculaire onthulling vooral een herinnering aan wat er nog steeds niet is: een geleverde nieuwe Roadster.

Dat is het verschil tussen vooruitgang laten zien en verwachtingen blijven verkopen. Musk heeft bewezen dat zijn prototype even van de grond kan komen. Nu moet hij nog bewijzen dat zijn leveringsbelofte kan landen.

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