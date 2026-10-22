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Vergelijk spaarrekeningen, zoveel levert 25.000 euro op in 2026.

Economie
door Ans Vink
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Wat levert €25.000 spaargeld op als je het een jaar laat staan? We rekenen het door bij twee banken. En we kijken naar de voorwaarden achter het opvallendste percentage.
Het verschil lijkt klein: een paar tienden van een procent. Op een flink spaarsaldo telt dat toch op.

De vergelijking

We vergelijken twee vrij opneembare spaarrekeningen met de rentes zoals ze in oktober 2026 golden. ABN AMRO Direct Sparen geeft 1,25 procent tot een saldo van een half miljoen. De gewone spaarrekening van NIBC geeft 1,55 procent.
En omdat NIBC hogere rentes kent, hebben we deze bank opgenomen in de voorbeeldberekening.
Op €25.000 levert dat in een jaar op:
• ABN AMRO Direct Sparen: € 312,50 bruto
• NIBC Spaarrekening: € 387,50 bruto
Het verschil is € 75 per jaar. Dat is een rekenvoorbeeld bij gelijkblijvende rente en saldo, zonder rente-op-rente.
Een paar tienden procent lijkt niets. Op €25.000 is het een etentje voor twee, elk jaar.
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Variabel betekent: kan morgen anders

Dat bedrag geldt per rekeninghouder, per bank. Niet per rekening. Wie meerdere spaarrekeningen bij dezelfde bank heeft, moet die saldi dus optellen. Bij een en/of-rekening met je partner geldt de grens per persoon.

Overstappen in drie stappen

1. Bepaal welk deel van je spaargeld je snel moet kunnen opnemen.
2. Vergelijk op de dag van overstappen de actuele rente; die kan intussen veranderd zijn.
3. Lees de voorwaarden van bonusrentes en acties, vooral de einddatum.
Wie zijn hele buffer bij één bank laat staan uit gemak, betaalt daar elk jaar een stille prijs voor. Hoe groot die prijs is, kun je in vijf minuten zelf uitrekenen.
Rekenvoorbeeld €25.000, één jaar, bruto (peildatum oktober 2026)
ProductRenteOpbrengstVrij opneembaar
ABN AMRO Direct Sparen1,25%€ 312,50Ja
NIBC Spaarrekening1,55%€ 387,50Ja
NIBC Kwartaalspaarrekening1,60% (incl. bonus)€ 400,00Volgens voorwaarden
ProductRenteOpbrengstVrij opneembaar
NIBC termijndeposito 12 mnd (actie t/m 3-11-2026)2,86%€ 715,00Nee

Meer weten?

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