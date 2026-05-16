Politie houdt drie mensen aan na anti-azc-protest in Apeldoorn

APELDOORN (ANP) - De politie in Apeldoorn heeft drie mensen aangehouden nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag ongeregeldheden uitbraken bij een rotonde aan de Laan van Maten. De onrust ontstond nadat een groep demonstranten rond middernacht daar de confrontatie met de politie zocht. Dat gebeurde na een lichtjestocht eerder op de avond, waarmee gedemonstreerd werd tegen een azc in Apeldoorn.

Volgens een woordvoerster van de politie verliep de avond lang juist relatief rustig. Al werd er tijdens het protest wel vuurwerk afgestoken. De gemeente vaardigde rond middernacht een noodbevel uit. Vervolgens zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, aldus de politiewoordvoerster, waarna de mobiele eenheid werd ingezet.

Rond 00.30 uur was de situatie weer rustig.