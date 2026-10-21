Politie onderzoekt pand Buitenveldert in zaak-Hajar

De politie doet onderzoek in een pand aan De Klencke in Buitenveldert (Amsterdam-Zuid) en dat heeft te maken met de zaak-Hajar. Volgens de politie is het de locatie waar de 29-jarige Amsterdamse vermoedelijk om het leven is gekomen. Forensische opsporing en de recherche doen er uitgebreid onderzoek, aldus de politie.

Volgens Het Parool is het een voormalig kantoorpand, waar nu bedrijfjes antikraak zitten. De Klencke loopt parallel aan de De Boelelaan.

Op de avond dat ze als vermist werd opgegeven, werd Hajar bij de RAI gespot met een man, zo bleek later uit camerabeelden. Ze zouden zijn vertrokken naar Buitenveldert. Het lichaam van Hajar werd afgelopen vrijdag gevonden in een koffer, in het water aan de Amsteldijk in Amsterdam-Zuid. De man, een 23-jarige Somaliër zonder vaste woon- of verblijfplaats, is dinsdag aangehouden.