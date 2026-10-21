Verstappen wil na twee zeges in Texas in het 'momentum' blijven

AUSTIN (ANP) - Max Verstappen hoopt dit weekend op het circuit van Austin in Texas in de winning mood te blijven. Dat zegt de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 in aanloop naar de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De coureur van Red Bull won de afgelopen twee grands prix, in Maleisië en Singapore.

"De focus ligt op het vasthouden van het momentum, het optimaal benutten van onze kansen en het verzamelen van zoveel mogelijk punten voor het constructeurskampioenschap", aldus de Nederlander in een persbericht van Red Bull.

Verstappen kan bogen op goede resultaten in het verleden. Hij is zelfs de succesvolste Formule 1-coureur op Amerikaanse bodem met in totaal acht zeges (vier keer in Austin, twee keer in Miami en twee keer in Las Vegas). Hij won ook vorig jaar in Austin op het Circuit of the Americas. "Dit circuit is weer heel anders om op te rijden, maar ondanks de vele hobbels is het altijd erg leuk. Het heeft lange bochten en hoogteverschillen, dus we moeten zorgen dat we direct bij de start van het weekend de juiste afstelling voor de auto vinden."

De Grote Prijs van de Verenigde Staten is de achttiende race van het seizoen. Na Austin zijn er nog vijf races. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes is de leider in het kampioenschap met 102 punten voorsprong op zijn Britse teamgenoot George Russell. Antonelli kan in theorie in Austin al zijn eerste wereldtitel veiligstellen, hoewel dat vrij onwaarschijnlijk is. Hij moet namelijk 23 punten meer scoren dan Russell. Het scenario waarin dat lukt, is wanneer Antonelli de race wint en Russell niet hoger dan negende finisht.