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Hockeyster Sanders stopt na tien jaar bij Nederlands team

Sport
door anp
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DEN BOSCH (ANP) - Hockeyster Pien Sanders neemt afscheid van het Nederlands team. Dat heeft de 28-jarige speelster van Den Bosch dinsdag bekendgemaakt via sociale media. "Het is mooi geweest zo. Tien mega mooie jaren heb ik mogen meemaken in het allermooiste shirt dat er is", schrijft Sanders.
In die tien jaar won Sanders onder meer twee keer olympisch goud, in 2021 in Tokio en in 2024 in Parijs. Ook werd ze in 2022 wereldkampioen met Oranje en won ze vier keer de Europese titel, waaronder in haar debuutjaar 2017. Afgelopen zomer verloor Sanders met de Nederlandse hockeysters de WK-finale in eigen land van Argentinië.
"Ik heb alle dromen die ik als klein meisje had, mogen waarmaken. En daar ben ik voor altijd dankbaar voor", schrijft Sanders. "Maar het is tijd voor nieuwe dingen."
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