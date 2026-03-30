Politiek Noord-Holland zet gezondheid centraal in provinciebeleid

HAARLEM (ANP) - De Noord-Hollandse politiek heeft gezondheid een centrale plek gegeven in het provinciale beleid. Een meerderheid van Provinciale Staten (48-4) stemde in met het voorgestelde beleidskader, waarin staat dat een gezonde leefomgeving "volwaardig moet worden meegewogen" bij alle keuzes die de provincie maakt. Alleen PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.

"We zien dat wonen en werken op sommige plekken schuurt, dat moet anders", zegt gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA). "We willen bedrijven de ruimte geven om te investeren in de toekomst, maar ook dat iedereen kan wonen op een plek die gezond is. We zoeken een balans tussen aan de ene kant werkgelegenheid en de economie, en aan de andere kant de leefomgeving."

Zo wil Noord-Holland vergunningen voor vervuilende bedrijven aanscherpen. De provincie laat de uitstoot van schadelijke stoffen en de blootstelling daaraan meten en monitoren op plekken waar de meeste gezondheidswinst te behalen is, zoals al gebeurt bij Tata Steel. Noord-Holland richt zich op bedrijven, luchthavens en wegen die onder gezag van de provincie vallen.

IJmond

Vijf oppositiepartijen pleitten ervoor om in het IJmondgebied, waar veel industrie is gevestigd, een pilot te houden om het nieuwe beleidskader in de praktijk te testen. "We moeten ergens beginnen, want we staan op veel vlakken stil, er gebeurt te weinig", zei Krista Jansen van D66. Gedeputeerde Olthof bestreed dat. "U suggereert dat er niets gebeurt, dat raakt me persoonlijk. Juist met de IJmondgemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk ben ik elke dag bezig om te kijken hoe we dingen kunnen verbeteren. De IJmond is een heel complexe omgeving waar veel zaken bij elkaar komen; het schuurt daar aan alle kanten."

De provincie heeft de Europese normen voor luchtkwaliteit als uitgangspunt. Enkele partijen stelden voor om de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan te houden. "Voor een gezonde leefomgeving moeten we scherper aan de wind varen", aldus Julia Schneemann van Volt. Volgens Olthof is dat echter niet realistisch. "Om de WHO-normen te halen, hebben we Europese en landelijke regels nodig die strenger zijn dan nu. Dat kunnen wij als provincie niet waarmaken. We gaan wel aan de slag om vergunningen aan te scherpen en om de ruimte zo in te delen, dat mensen zo min mogelijk last van elkaar hebben."