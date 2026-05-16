Handbagage: dit zijn de 7 grootste fouten

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 16 mei 2026 om 11:32
Cici, die jaren heeft gewerkt voor een grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, heeft in de jaren passagiers zien worstelen met hun bagage. Ze vertelde aan Business Insider wat de 7 grootste fouten zijn die we maken met onze handbagage.
  1. Tassen te volproppen waardoor ze te zwaar zijn om in de overhead bin te tillen. 
  2. Meer dan twee tassen meenemen aan boord, terwijl de meeste luchtvaartmaatschappijen slechts twee stuks handbagage toestaan (één in de overhead bin en één onder de stoel). 
  3. Essentiële spullen zoals een boek of oordopjes in de koffer stoppen in plaats van in de handbagage, waardoor vertraging kan ontstaan tijdens het boarden. 
  4. Vloeistoffen verkeerd verpakken, waardoor ze kunnen lekken door de veranderende luchtdruk. Ze adviseert hersluitbare flesjes te gebruiken en de lucht eruit te knijpen.
  5. Vergeten een hervulbare waterfles meenemen, terwijl het belangrijk is om gehydrateerd te blijven tijdens de vlucht. 
  6. Geen snacks meenemen, terwijl turbulentie kan voorkomen dat de crew eten en drinken kan serveren.
  7. Zware kledingstukken zoals laarzen in de koffer stoppen in plaats van ze te dragen, waardoor minder ruimte overblijft voor andere spullen. 

