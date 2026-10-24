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Proef ebolavaccin van start in Congo

Samenleving
door anp
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KINSHASA (ANP/AFP) - De eerste klinische proef voor een ebolavaccin is vrijdag van start gegaan in de Democratische Republiek Congo, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Afrikaanse land wordt geteisterd door een uitbraak van het virus.
Een van de vele uitdagingen bij de bestrijding van de epidemie is dat het gaat om de bundibugyovariant van ebola, waarvoor geen goedgekeurd vaccin of behandeling beschikbaar is.
Tijdens de proef, die de naam Tumaini kreeg, wat Swahili is voor 'hoop', worden verschillende kandidaat-vaccins getest. Ook een bredere test met het middel Ervebo, dat goedgekeurd is voor de vaker voorkomende zaïrevariant, is onderdeel van de proef. Uit de test moet duidelijk worden of het middel kruisbescherming biedt tegen de bundibugyovariant.
De ergste ebolauitbraak ooit in Congo heeft de grens van 9700 gevallen overschreden. Het virus eiste al meer dan 4600 levens.
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