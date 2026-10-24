Rechter seponeert strafzaak Milei over cryptoschandaal

BUENOS AIRES (AFP/RTR) - Een rechter heeft vrijdag de strafzaak tegen de Argentijnse president Javier Milei en zijn zus Karina Milei niet-ontvankelijk verklaard. Ze werden beschuldigd van fraude rond een cryptomunt. Volgens de rechtbank is er geen bewijs voor.

In februari 2025 zette president Milei een bericht op X waarin hij de cryptomunt genaamd Libra promootte. Dat zorgde voor een korte koersstijging, maar de munt verloor al snel veel waarde. Milei verwijderde het bericht en ontkende later dat hij de munt had aanbevolen. Beleggers hadden ondertussen minstens 89 miljoen euro verloren.

Karina Milei werd verdacht van het opzetten van ontmoetingen tussen de president en mensen uit de cryptowereld, mogelijk in ruil voor geld.

De rechter vond de koersschommelingen en verliezen van beleggers onvoldoende bewijs voor fraude. Alle betrokkenen in het onderzoek zijn vrijgepleit.