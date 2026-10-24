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Honkballers Milwaukee Brewers winnen eerste duel World Series

Sport
door anp
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MILWAUKEE (ANP) - De honkballers van Milwaukee Brewers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag het eerste duel in de World Series gewonnen. De Brewers trokken in het American Family Field van Milwaukee met 3-2 de winst op de Tampa Bay Rays naar zich toe.
De finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie (MLB) is een best-of-seven. Wie het eerst vier wedstrijden wint, is kampioen. De tweede wedstrijd wordt in de nacht van zaterdag op zondag weer in Milwaukee gespeeld.
De World Series heeft dit seizoen een Nederlands tintje. Honkbalinternational Richie Palacios (29) speelt met rugnummer 1 bij de Rays en de Brewers staan onder leiding van oud-bondscoach Pat Murphy (67).
Palacios kwam als zoon van een moeder uit Curaçao in 2023 uit voor het Koninkrijksteam tijdens de World Baseball Classic. De Amerikaanse manager Murphy stond in 2000 aan de leiding van Nederland, dat op de Olympische Spelen in Sydney van Cuba won. Murphys grootmoeder van zijn moeders kant kwam uit Nederland.
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