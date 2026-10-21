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Raadsinformatie van overheden offline om waarschuwing PHP

Samenleving
door anp
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CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Een dienst waarmee gemeenten, provincies en waterschappen officiële berichten publiceren, is woensdag uit voorzorg uitgeschakeld na een waarschuwing voor kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Volgens het bedrijf NotuBiz is dit uit voorzorg gebeurd en zijn er geen aanwijzingen voor een veiligheidslek.
Ruim honderd lagere overheden maken gebruik van NotuBiz. Ze delen daar officiële informatie met raadsleden en Statenleden. Zulke mededelingen zijn ook zichtbaar voor het publiek.
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