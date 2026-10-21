ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rover eist gelijke behandeling trein- en vliegreiziger

Samenleving
door anp
anp211026083 1
Volg ons op Google Nieuws
AMERSFOORT (ANP) - Het is oneerlijk dat treinreizigers meebetalen aan grenscontroles en vliegreizigers niet. Dat vindt reizigersorganisatie Rover. De belangenvereniging hekelt bovendien de organisatie van de grenscontroles voor treinreizen. Daardoor zouden Eurostar-treinen te laat vertrekken en stoelen leeg blijven.
De internationale hogesnelheidstreindienst Eurostar betaalt volgens Rover zo'n 6 miljoen euro voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee op Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. Deze kosten zouden worden doorberekend in de treintickets. Terwijl de vliegreiziger volgens de reizigersorganisatie een "snelle, door de staat betaalde controle krijgt".
Rover roept de Tweede Kamer op om de marechaussee op beide stations vanaf 1 januari te voorzien van e-gates en "de grenscontroles ook voor treinreizigers gewoon te betalen uit de rijksbegroting zoals al decennia het geval is met de marechaussee op Schiphol voor vliegreizigers".
loading

POPULAIR NIEUWS

Hypotheekrenteaftrek

Gepensioneerd met een aflossingsvrije hypotheek? Bij tot 46.000 huishoudens kan de restschuld een probleem worden, zo check je of jij erbij hoort

Werknemer die met een doos spullen het gebouw verlaat.

Twee jaar gewerkt en ontslagen? Jij krijgt 3 maanden WW, een Kamerlid 2 jaar

shutterstock_2707678315

Nederland haalt de top tien niet: in deze landen wonen de meeste hoogopgeleiden

ibtqXtqpci24wpb

Is een thuisbatterij de moeite waard nadat saldering eindigt?

het terras van het café is bedekt met bladeren.

Weersverwachting november: zo groot is de kans op vroeg winterweer

een ontbijtkom met havermout, bessen en noten van bovenaf, naast een snee volkoren brood.

Drie simpele aanpassingen in je eten die je mentale gezondheid een boost geven

Loading