Rebellen Syrië vinden tientallen gemartelde lichamen in hospitaal

- De rebellen in Syrië hebben maandag in het mortuarium van een ziekenhuis in de buurt van Damascus ongeveer veertig lichamen aangetroffen die sporen van marteling vertoonden. Aan persbureau AFP laten ze weten dat de lichamen opgestapeld lagen in zakken met daarop nummers en soms namen.

AFP zag tientallen foto's en videobeelden die een van de rebellen naar eigen zeggen zelf heeft gemaakt. Daarop zijn volgens het persbureau lichamen te zien met duidelijke tekenen van marteling. De slachtoffers zijn door de Syrische tak van hulporganisatie Rode Halve Maan overgebracht naar een ziekenhuis in Damascus, waar aan identificatie wordt gewerkt.

Het regime van de verdreven Bashar al-Assad was berucht om de inhumane manier waarop dissidenten werden behandeld. Reddingswerkers doorzochten maandag ook de beruchte gevangenis Sednaya, even buiten Damascus. Rebellen hebben daar de afgelopen dagen veel politieke gevangenen vrijgelaten, maar hulporganisatie De Witte Helmen zoekt nog naar mensen in het afgesloten ondergrondse gedeelte van de gevangenis.