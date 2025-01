Rebellen veroveren vliegveld Goma, zorgen over humanitaire crisis

GOMA (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - Rebellen van de groep M23 hebben in de grote Congolese stad Goma ook de luchthaven veroverd, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. De Verenigde Naties hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de humanitaire situatie in de stad bij de grens met Rwanda. Er zijn berichten over plunderingen, overbelaste ziekenhuizen, voedseltekorten en seksueel geweld.

M23 boekte de afgelopen weken veel terreinwinst en trok maandag de belangrijkste stad in het oosten van Congo binnen. Ze negeerden internationale oproepen om hun offensief te staken. In de stad worden schoten en explosies gemeld en volgens de VN liggen er veel lichamen in de straten. Ook bestaan er zorgen dat ebola en andere gevaarlijke ziektes kunnen ontsnappen uit een lokaal laboratorium. "De situatie in en rond Goma blijft uitermate zorgwekkend", beklemtoonde een woordvoerder van het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de VN.

De strijd in Goma wordt gezien als een grote escalatie van de strijd in het gebied. De opstandelingen krijgen volgens experts steun van Rwanda. In de Congolese hoofdstad Kinshasa belaagden woedende betogers dinsdag de ambassade van dat Oost-Afrikaanse land en andere diplomatieke posten, waaronder die van Nederland. Bij de Rwandese ambassade staken ze voertuigen in brand. Een deel van het gebouw zou bovendien zijn geplunderd.