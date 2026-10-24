Werk je in een verpleeghuis of in de thuiszorg? Sinds 20 oktober weet je waar je aan toe bent, want de nieuwe cao VVT is definitief. Alleen komt je eerstvolgende loonsverhoging pas op 1 juni 2027. Hoe verhoudt jouw salaris zich intussen tot dat van een collega in België of Duitsland?

Aan het begin ontlopen ze elkaar nauwelijks. Het verschil zit in hoe hoog het salaris uiteindelijk kan worden.

De cao is rond, maar je loon staat nog even stil

Dinsdag 20 oktober werden de werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl het eens met de vakbonden FNV, CNV, NU'91 en FBZ. Dat meldt ActiZ. De cao loopt van 1 september 2026 tot 1 september 2028. De lonen gaan in totaal 7,2 procent omhoog, in twee stappen van 3,6 procent: op 1 juni 2027 en op 1 juni 2028. Het onderhandelaarsakkoord van juni ging nog uit van vier stappen van 1,8 procent.

Volgens Jecao.nl blijven tot juni 2027 de salaristabellen van 1 juli 2026 gelden. Op die datum ging het loon met 3,5 procent omhoog. Huishoudelijke hulpen krijgen bij de eerste verhoging minimaal €95 bruto per maand erbij als ze voltijd werken. Volgens CNV vallen bijna een half miljoen mensen onder de cao VVT, waarmee het de grootste cao van Nederland is.

Zoveel verdien je in Nederland

Dit zijn de bruto maandbedragen bij een werkweek van 36 uur, zoals ze gelden sinds 1 juli 2026:

Verzorgende IG (FWG 35): €2.735,91 tot €3.592,96. Wie zij-instromer is, begint op €2.663,54.

Verpleegkundige in FWG 45: €3.502,45 tot €4.245,84.

Verpleegkundige in FWG 50: €3.593 tot €4.822,50.

In welke schaal je als verpleegkundige terechtkomt, bepaalt je werkgever. Ook de bronnen zijn het hier niet over eens: MijnInschaling zet de hbo-verpleegkundige in FWG 45, Zorgmensen in FWG 50. Bovenop je salaris komen 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33 procent. Werk je onregelmatige diensten, dan krijg je ORT van maximaal 60 procent van je uurloon.

België: iets lager beginnen, veel hoger eindigen

In de Belgische zorg bepalen de IFIC-barema's het loon. Volgens de tabellen van UZ Leuven, die gelden sinds 1 juli 2026, begint een verpleegkundige met een bachelor (categorie 14) op €3.447,52 bruto per maand bij voltijds werk. Zonder bachelor, bijvoorbeeld met HBO5 Verpleegkunde (categorie 14B), is dat €3.187,48, meldt Jobfunders.

Het barema gaat elk jaar omhoog, tot je 35 jaar anciënniteit hebt. Een bachelorverpleegkundige verdient na tien jaar €4.447,70, na twintig jaar €5.022,97 en na 35 jaar het maximum van €5.419,17.

Een Belgische zorgkundige, de functie die het dichtst bij onze verzorgende komt, valt in categorie 11. In de tabel van UZ Leuven begint die op €2.949,72. Volgens Louise, dat zorgpersoneel bemiddelt, is het startbedrag €2.891,82 en verdien je na twintig jaar €3.583,13. De IFIC-barema's gelden voor private instellingen. Openbare instellingen, zoals woonzorgcentra van een OCMW, werken met hun eigen barema's.

Duitsland: bijna hetzelfde startbedrag

Werk je als verpleegkundige in een gemeentelijk ziekenhuis, verpleeghuis of een Sozialstation, dan krijg je salaris volgens de TVöD-P. Wie de driejarige opleiding tot Pflegefachkraft heeft gedaan, valt meestal in groep P7. Daar verdien je sinds mei 2026 tussen €3.510,30 en €4.305,40 bruto per maand, aldus 360°Gesundheit. Heb je zwaardere taken, dan kom je in P8, van €3.701,21 tot €4.488,98. Ongeschoold personeel (P5) begint op €2.907,18.

Instellingen zonder cao zijn gebonden aan een wettelijk minimumloon voor de zorg. Volgens Medicmatch is dat sinds 1 juli 2026 €16,52 per uur voor een Pflegehilfskraft, €17,80 per uur voor gekwalificeerde hulpkrachten en €21,03 per uur voor een Pflegefachkraft.

In cijfers: de startende verpleegkundige

Nederland (FWG 45, trede 0): €3.502,45

België (bachelor, IFIC 14): €3.447,52

Duitsland (TVöD-P, P7): €3.510,30

Als starter verdien je in alle drie de landen ongeveer €3.500 bruto per maand.

Aan de top is het verschil wel groot. In Nederland eindigt FWG 45 op €4.245,84 en FWG 50 op €4.822,50. In Duitsland loopt P7 door tot €4.305,40. Een Belgische bachelorverpleegkundige komt na 35 jaar uit op €5.419,17. Dat is ruim €1.170 per maand meer dan het maximum van FWG 45.

Wat de bedragen niet zeggen

Alle bedragen zijn bruto. Belasting en premies verschillen per land, dus wat je netto overhoudt kan anders uitvallen. De Nederlandse bedragen gelden voor 36 uur per week. Bij de Belgische en Duitse bedragen gaat het om een voltijdbaan, en daar hoort niet per se hetzelfde aantal uren bij. In Nederland ontvang je ook vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De Duitse tabel geldt alleen voor de publieke sector. Private werkgevers hebben vaak hun eigen cao.

Zelf rekenen? Bij de verhoging van 3,6 procent op 1 juni 2027 gaat het startsalaris in FWG 45 er ongeveer €126 bruto per maand op vooruit. Eerder zetten we ook op een rij wat het onderwijs betaalt: Wat verdienen leraren? Dit is het salaris in Nederland en omliggende landen.