Turner Schmidt na dagen van twijfel opgelucht bij WK

ROTTERDAM (ANP) - Turner Casimir Schmidt (30) heeft eerder deze week getwijfeld of hij wel in actie kon komen bij de WK in Rotterdam. Dat zei hij na afloop van de kwalificatiewedstrijd.

"Ik heb best een heftige periode gehad", zei Schmidt. De Hoofddorper ontbrak in augustus bij de EK vanwege een blessure aan zijn linkerschouder en focuste zich volledig op de WK. "Dat ging hartstikke goed, tot ik woensdag bij de podiumtraining op sprong op mijn schouder landde. De afgelopen drie dagen was het dweilen met de kraan open."

"Fysiek had ik veel twijfel", vervolgde hij. "Dat ik dacht: moet ik dan toch gewoon afzeggen, moet ik me terugtrekken? Dat was heel akelig. Ik heb matig kunnen trainen, maar gisteravond hakten we de knoop door."

Vertrouwen

Zijn twijfels deelde hij met zijn teamgenoten. "Ik vind niet dat zij moeten beslissen of ik mee moet doen, maar wilde weten of zij vertrouwen hadden. Zij spraken vanaf het begin vertrouwen uit. Dat doet wel wat met je. Dan denk je: ik kan het wel."

De Nederlandse turners staan na drie van de in totaal zes startgroepen (subdivisies) tweede in het landenklassement achter Rusland en moeten afwachten of hun score van 242,995 voldoende is voor de teamfinale (top acht). Schmidt was na afloop tevreden over het optreden van de ploeg. "Dit is bizar. Dat we op zo'n totaalscore komen is bizar", zegt Schmidt. "Ik had niet het gevoel dat ik persoonlijk een hele goede wedstrijd had. Ik had een grote fout op rek. Dat kost gewoon twee punten. Ik denk dat we zelfs wat puntjes hebben laten liggen, dat maakt het nog vetter. Dat we nog beter kunnen."

Er volgen nog drie subdivisies, waarna het eindresultaat op zondag bekend wordt. "Het wordt heel spannend voor die teamfinale", zegt Schmidt.