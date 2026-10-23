Je wordt 75 en je rijbewijs is meteen ongeldig, hoe fit je ook bent en hoe lang je ook zonder ongelukken rijdt. Dat wil een voorstel in Portugal, meldde Racing.nl op 21 oktober. In Nederland hoef je daar niet bang voor te zijn: hier bestaat geen leeftijd waarop je automatisch moet stoppen. Wel moet je vanaf je 75e zelf iets regelen om te mogen blijven rijden.

En daarbij draait het vooral om op tijd beginnen.

In Portugal is het een petitie, geen wet

Het voorstel is een burgerpetitie aan het Portugese parlement, die op 1 april 2026 van start ging. De petitie vraagt drie dingen: een verbod op autorijden vanaf 75 jaar, het automatisch vervallen van het rijbewijs op die leeftijd en alternatieven voor het vervoer van ouderen. Opsteller Nélson Manuel de Oliveira Ferreira wijst volgens het Portugese weekblad Sol op oudere bestuurders die tegen het verkeer in rijden en op vermijdbare ongelukken. De petitie eindigt met de zin: "Wanneer het vermogen verdwijnt, moet het recht eindigen."

Quando a capacidade desaparece, o direito deve terminar. - Slotzin van de petitie aan de Assembleia da República (origineel in het Portugees)

Van een wet is nog lang geen sprake. Pas bij 7.500 handtekeningen moet het parlement zich over de petitie buigen. De Portugese krant Postal telde er 655, Autoreview meldde in augustus 744. Volgens de Portugese site Leak stond de petitie na ruim twee maanden nog ver van die drempel en ligt ze in de praktijk stil. Leak wijst er ook op dat de Portugese wet discriminatie op grond van leeftijd uitdrukkelijk verbiedt.

Portugal kent nu geen maximumleeftijd. Wel moet je daar vanaf je 60e een medische verklaring inleveren als je je rijbewijs verlengt. Vanaf je 70e verleng je het om de twee jaar in plaats van om de tien jaar, meldt de Portugese site E-konomista.

In Nederland telt je gezondheid, niet je leeftijd

In Nederland kijkt de wet volgens Racing.nl vooral naar je medische geschiktheid en niet naar je geboortejaar. Sinds 2019 hoort de medische beoordeling vanaf je 75e bij het verlengen van je rijbewijs. Daarvoor begon die verplichting al op je 70e.

Verloopt je rijbewijs op of na je 75e verjaardag, dan moet je dus altijd medisch gekeurd worden voordat je het kunt verlengen. Je krijgt daarover vooraf een brief van de RDW, schrijft het CBR. Na de keuring beslist het CBR volgens de ANWB een van deze drie dingen:

Je rijbewijs wordt verlengd zonder voorwaarden.

Je rijbewijs wordt verlengd met voorwaarden, bijvoorbeeld dat je een bril moet dragen of alleen in een auto met automaat mag rijden.

Je moet eerst een rijtest doen.

Begin vier maanden voor de vervaldatum

Je begint met de Gezondheidsverklaring van het CBR. Vul die in 4 maanden voordat je rijbewijs verloopt, adviseert de Rijksoverheid. Heb je een aandoening of gebruik je medicijnen die je rijgeschiktheid kunnen raken? Dan is zes maanden van tevoren verstandiger, schrijft Nauwkeurig.nl, omdat de verwerking dan weken kan duren. Het snelst gaat het via Mijn CBR met je DigiD, maar een papieren verklaring kan ook, onder meer via veel gemeenten.

Daarna maak je zelf een afspraak bij een keuringsarts. Pas als het CBR akkoord geeft, verleng je je rijbewijs bij de gemeente. Na die goedkeuring heb je een jaar de tijd om dat te doen.

Dit kost het in 2026

€46,90 voor de Gezondheidsverklaring, die je aan het CBR betaalt.

De keuring door de arts, waarvan de prijs per aanbieder verschilt.

Gemiddeld €10 tot €20 voor een pasfoto.

De kosten voor het nieuwe rijbewijs bij je gemeente, en eventueel onderzoek bij een specialist.

Een nieuw rijbewijs dat je na je 75e krijgt, is maximaal 5 jaar geldig. Daarna volgt dus opnieuw een keuring.

Verleng je tussen je 70e en 75e? Dan schuift de keuring op

Verleng je je rijbewijs tussen je 70e en je 75e verjaardag, dan krijg je een rijbewijs dat 5 jaar geldig is, legt de ANWB uit. Verleng je bijvoorbeeld op je 72e, dan blijft het in principe geldig tot je 77e. Je hoeft dan niet alsnog gekeurd te worden zodra je 75 wordt.

Een geldig rijbewijs betekent overigens niet dat je tot de vervaldatum nergens meer aan hoeft te denken. Verandert je gezondheid en twijfel je of je nog veilig kunt rijden, dan vul je volgens de ANWB ook tussentijds een Gezondheidsverklaring in. Het CBR beoordeelt dan of je de weg nog op kunt.

Wat je nu kunt doen: kijk op je rijbewijs wanneer het verloopt en tel vier maanden terug. Op die datum moet de Gezondheidsverklaring de deur uit.