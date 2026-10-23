Koffie, bier en een lunch: zoveel betaal je op een terras in Europa

Een cappuccino, een biertje en iets eten: het zijn geen buitensporige vakantiewensen. Toch maakt het voor de rekening flink uit waar je neerstrijkt. Prijsgegevens van vergelijkingssite Numbeo laten zien dat je in Málaga en Lissabon voor deze combinatie duidelijk minder kwijt kunt zijn dan in Amsterdam. Maar een goedkoop land betekent nog niet dat ieder terras goedkoop is.

We vergeleken drie herkenbare bestellingen: een gewone cappuccino , een halve liter lokaal tapbier en een maaltijd in een voordelig restaurant. Geen uitgebreid driegangenmenu, maar een eenvoudige combinatie voor een middag uit.

Wat kost hetzelfde mandje in drie steden?

Onderstaande bedragen komen uit de geraadpleegde Numbeo-stadsoverzichten. Het zijn indicatieve prijsgegevens op basis van gebruikersbijdragen, geen prijzen van één specifiek terras. De maaltijdcategorie is een maaltijd in een voordelig restaurant, niet uitsluitend een lunchgerecht.

Bestelling Amsterdam Málaga Lissabon Cappuccino € 4,06 € 2,33 € 2,71 Lokaal tapbier, circa 0,5 liter € 6,00 € 3,00 € 3,00 Maaltijd in een voordelig restaurant € 20,00 € 15,00 € 15,00 Totaal per persoon € 30,06 € 20,33 € 20,71

Bronnen voor de drie steden: Numbeo. Prijzen kunnen veranderen en verschillen per horecazaak.

Voor dit mandje komt Málaga bijna 10 euro per persoon lager uit dan Amsterdam. Lissabon zit daar met ruim 9 euro verschil dicht bij. Voor twee personen bedraagt het verschil ongeveer 19 euro per middag.

Dat is geen gegarandeerde besparing op ieder terras. Het laat wel zien waarom een paar consumpties op vakantie financieel heel anders kunnen aanvoelen.

Vooral het biertje maakt verschil

In deze vergelijking kost een halve liter lokaal tapbier in Amsterdam twee keer zoveel als in de twee Zuid-Europese steden: 6 euro tegenover 3 euro. Ook de cappuccino valt in Málaga en Lissabon goedkoper uit.

Daarbij is de portiegrootte belangrijk. Een Spaans biertje van 2 euro klinkt aantrekkelijk, maar is niet automatisch vergelijkbaar met een halve liter. Voor een eerlijke prijsvergelijking moet je dus niet alleen het bedrag op de kaart lezen, maar ook kijken hoeveel je daarvoor krijgt.

Hetzelfde geldt voor de maaltijd. Een klein belegd broodje is iets anders dan een warm hoofdgerecht. Juist bij lunchprijzen kan een ogenschijnlijk groot verschil deels in de bestelling zitten.

Ook in Lissabon kun je Amsterdamse lunchprijzen betalen

Een stadsindicatie vertelt niet wat er op jouw rekening staat. Neem Sense of Coffee & Wine aan de Rua dos Fanqueiros in Lissabon. Op de geraadpleegde menukaart staan een pastramisandwich van 16 euro en een garnalensandwich van 17 euro. Daarmee zit alleen het broodje al boven de Numbeo-indicatie voor een voordelige maaltijd in de stad.

Bij Café Americain aan het Amsterdamse Leidseplein staat ondertussen een croque monsieur voor 12,50 euro op de kaart. Een sandwich met pastrami kost er 15,50 euro. Dat maakt die zaken niet rechtstreeks vergelijkbaar, maar illustreert wel dat ‘Lissabon goedkoper dan Amsterdam’ weinig zegt over twee afzonderlijke lunchadressen.

Ook Málaga biedt uiteenlopende mogelijkheden. Op de ontbijtkaart van Grupo Plaza staat een sandwich mixto voor 4 euro en een clubsandwich voor 8,50 euro. Het zijn concrete voorbeelden van betaalbare bestellingen, geen bewijs dat iedere lunch in Málaga zo weinig kost.

Wat betekent dat voor je vakantiebudget?

Wie dagelijks koffie drinkt, een biertje bestelt en buiten de deur eet, kan zulke prijsverschillen merken. Op basis van het vergeleken mandje loopt het verschil tussen Amsterdam en Málaga voor twee personen in een week op tot ongeveer 136 euro — als je alle zeven dagen precies deze drie producten bestelt.

Maar daarmee is een vakantie naar Spanje nog niet goedkoper. Vliegtickets, verblijf en vervoer staan buiten deze vergelijking. Een lagere horecarekening is een voordeel tijdens je reis, geen volledige vakantiebegroting.

De bruikbaarste les is daarom eenvoudiger: vergelijk niet alleen landen, maar ook kaarten. Málaga en Lissabon komen in deze prijsgegevens gunstiger uit dan Amsterdam. Waar je uiteindelijk gaat zitten en wat je bestelt, bepaalt hoeveel daarvan op jouw rekening terug te zien is.