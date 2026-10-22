Risico Shamonda-virus is volgens RIVM laag

BILTHOVEN (ANP) - De kans is heel klein dat een mens besmet raakt met het Shamonda-virus, een veeziekte. En als mensen toch worden geïnfecteerd, hebben de meeste mensen voldoende weerstand. "We kunnen niet uitsluiten dat het virus ook mensen kan infecteren, maar we denken dat het risico laag is", zegt viroloog Chantal Reusken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het Shamonda-virus gaat vooral rond onder schapen, koeien, paarden en alpaca's, ook in Nederland. In Frankrijk is onlangs een mens besmet geraakt, werd donderdag bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat het virus wordt vastgesteld bij een mens. De patiënt is overleden. "Het immuunsysteem van deze persoon was ernstig verzwakt. Dat heeft geleid tot hersenvliesontsteking, waaraan de patiënt is overleden. Het was een uitzonderlijke situatie met ernstig onderliggend lijden", aldus Reusken.

Volgens de viroloog zijn er "totaal geen aanwijzingen" dat gezonde mensen ernstig ziek kunnen worden na besmetting.