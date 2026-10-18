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Vance: immigratie is verantwoordelijk voor geweld in Frankrijk

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance stelt dat immigratie verantwoordelijk is voor het geweld tijdens de grootschalige protesten in Frankrijk. Op X reageert de conservatieve politicus op een video waarin te zien is hoe het stadhuis van Limoges in brand werd gestoken.
"Westerse liberalen hebben de derde wereld naar Frankrijk en andere landen gehaald in naam van diversiteit en medeleven. Ze hebben fundamentele vragen over assimilatie en verenigbaarheid genegeerd", zo schrijft JD Vance. "Er was hen verteld dat dit ertoe zou leiden, maar ze hebben er geen acht op geslagen."
Hij voegt daaraan toe: "Ik bid dat Frankrijk, een prachtig land met geweldige mensen, een einde maakt aan deze waanzin voordat er nog meer van zijn monumenten in vlammen opgaan. En ik hoop dat de Amerikanen hier aandacht aan besteden. Dit is de toekomst die de Democraten in het Congres voor jullie land nastreven."
JD Vance heeft vaker kritiek geuit op het Europese immigratiebeleid, waaronder tijdens een veelbesproken toespraak in München in februari 2025.
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