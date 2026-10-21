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Rubio: VS wisten niet van problemen met SpaceX in Oekraïne

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft verklaard dat Washington niet op de hoogte was van de vertragingen bij de satellietcommunicatiediensten van SpaceX, die Oekraïne gebruikt ter ondersteuning van zijn militaire operaties.
"De president heeft niets te maken met de beslissingen die door Starlink, Starshield en de heer Musk worden genomen", aldus Rubio, die sprak in Mumbai, het economische centrum van India. "SpaceX is een privaat bedrijf; de president bestuurt dat bedrijf niet en kan het evenmin opdrachten geven. Ik verzeker u: er was geen sprake van enige voorkennis."
Oekraïne meldde vorige week vertragingen in het Starshield-satellietnetwerk. Het netwerk, onderdeel van Starlink, wordt gebruikt door de Oekraïense krijgsmacht. Door de vertragingen werden sommige drones onbruikbaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschuldigde zowel Trump als Musk ervan opdracht te hebben gegeven voor de beperkingen. Beiden ontkenden dat.
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