Zelfstandig ouder worden, waarom mobiel blijven zo belangrijk is voor sociaal contact

Een kop koffie bij vrienden, op bezoek bij de kleinkinderen of zelfstandig naar een vereniging rijden. Voor veel ouderen zijn dit vanzelfsprekende activiteiten. Maar wanneer de mobiliteit afneemt, kan ook het sociale leven onder druk komen te staan. Zelfstandig kunnen reizen speelt daarom een belangrijke rol bij prettig ouder worden.

Sociaal contact blijft belangrijk op latere leeftijd

Naarmate mensen ouder worden, verandert hun sociale netwerk . Collega's verdwijnen uit beeld na pensionering, vrienden kunnen wegvallen en gezondheidsproblemen kunnen het moeilijker maken om eropuit te gaan. Daardoor is sociaal contact niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Uit een onderzoek van ANBO-PCOB onder 7.530 mensen van 65 jaar en ouder blijkt dat 51 procent van de deelnemers zich weleens eenzaam voelt. Ook geeft een deel van de ondervraagden aan zelden of nooit met anderen op pad te gaan. De resultaten laten zien hoe belangrijk het is om mogelijkheden te blijven bieden voor ontmoeting en contact.

De rol van mobiliteit bij zelfstandig ouder worden

Wie zelfstandig ergens naartoe kan, houdt meer mogelijkheden om actief deel te nemen aan het dagelijks leven. Een bezoek aan familie, boodschappen doen, naar een activiteit gaan of afspreken met vrienden: het zijn momenten die bijdragen aan het gevoel erbij te horen.

Wanneer lopen of fietsen moeilijker wordt, kan vervoer een grotere uitdaging vormen. Ook openbaar vervoer is niet voor iedereen een geschikte oplossing. Afstanden naar haltes, overstappen en beperkte verbindingen kunnen het lastig maken om zelfstandig op pad te gaan.

Voor ouderen die nog veilig en verantwoord kunnen autorijden, kan de auto dan ook een belangrijk middel zijn om hun vrijheid te behouden. Ze zijn minder afhankelijk van anderen en kunnen zelf bepalen wanneer ze vertrekken en waar ze naartoe gaan. Dat maakt het gemakkelijker om sociale contacten te onderhouden en actief te blijven. Nu steeds meer Nederlanders alleen oud worden, is het behouden van die zelfstandigheid extra belangrijk.

Veilig blijven autorijden vraagt aandacht

Ouder worden betekent niet automatisch dat iemand niet meer kan autorijden. Wel kunnen veranderingen in het zicht, de lichamelijke conditie, de reactiesnelheid of de gezondheid invloed hebben op de verkeersveiligheid. Het is daarom belangrijk om alert te blijven op de eigen rijgeschiktheid en eventuele gezondheidsveranderingen serieus te nemen.

Voor automobilisten van 75 jaar en ouder is bij het verlengen van het rijbewijs een medische keuring vereist. Ook in andere situaties kan het CBR om een medische beoordeling vragen. Zo'n keuring helpt vaststellen of iemand medisch geschikt is om te blijven rijden.

Wie een rijbewijskeuring nodig heeft, kan daarvoor terecht bij Nauwkeurig.nl . Daar kunnen automobilisten een afspraak maken voor een medische keuring op een van de keuringslocaties. Het is verstandig om tijdig te controleren welke stappen nodig zijn voor de verlenging van het rijbewijs.

Blijven meedoen aan de samenleving

Mobiliteit is uiteindelijk meer dan alleen vervoer. Het gaat ook om de mogelijkheid om zelfstandig keuzes te maken, mensen te ontmoeten en betrokken te blijven bij de samenleving. Voor ouderen kan het behouden van die vrijheid een groot verschil maken in het dagelijks leven.

Niet iedereen kan of wil blijven autorijden. Daarom zijn ook toegankelijke alternatieven belangrijk, zoals goed openbaar vervoer, buurtvervoer en hulp van familie, vrienden of vrijwilligers. Het doel is dat ouderen zich zo lang mogelijk zelfstandig kunnen verplaatsen, op een manier die bij hun gezondheid en persoonlijke situatie past.

Een sociaal leven op latere leeftijd vraagt om contact, ontmoetingsmogelijkheden én de mogelijkheid om ergens te komen. Door aandacht te besteden aan mobiliteit en veilige vervoersopties kunnen ouderen langer actief en verbonden blijven.