Zelfstandig ouder worden, waarom mobiel blijven zo belangrijk is voor sociaal contact

Een kop
koffie bij vrienden, op bezoek bij de kleinkinderen of zelfstandig naar een
vereniging rijden. Voor veel ouderen zijn dit vanzelfsprekende activiteiten.
Maar wanneer de mobiliteit afneemt, kan ook het sociale leven onder druk komen
te staan. Zelfstandig kunnen reizen speelt daarom een belangrijke rol bij
prettig ouder worden.
Sociaal contact blijft belangrijk op
latere leeftijd
Naarmate
mensen ouder worden, verandert hun sociale netwerk
. Collega's verdwijnen uit beeld na
pensionering, vrienden kunnen wegvallen en gezondheidsproblemen kunnen het
moeilijker maken om eropuit te gaan. Daardoor is sociaal contact niet voor
iedereen vanzelfsprekend.
Uit een onderzoek van ANBO-PCOB
onder 7.530 mensen van 65 jaar en ouder
blijkt dat 51 procent van de deelnemers zich weleens eenzaam voelt. Ook geeft
een deel van de ondervraagden aan zelden of nooit met anderen op pad te gaan.
De resultaten laten zien hoe belangrijk het is om mogelijkheden te blijven
bieden voor ontmoeting en contact.
De rol van mobiliteit bij zelfstandig
ouder worden
Wie
zelfstandig ergens naartoe kan, houdt meer mogelijkheden om actief deel te
nemen aan het dagelijks leven. Een bezoek aan familie, boodschappen doen, naar
een activiteit gaan of afspreken met vrienden: het zijn momenten die bijdragen
aan het gevoel erbij te horen.
Wanneer
lopen of fietsen moeilijker wordt, kan vervoer een grotere uitdaging vormen.
Ook openbaar vervoer is niet voor iedereen een geschikte oplossing. Afstanden
naar haltes, overstappen en beperkte verbindingen kunnen het lastig maken om
zelfstandig op pad te gaan.
Voor ouderen
die nog veilig en verantwoord kunnen autorijden, kan de auto dan ook een
belangrijk middel zijn om hun vrijheid te behouden. Ze zijn minder afhankelijk
van anderen en kunnen zelf bepalen wanneer ze vertrekken en waar ze naartoe
gaan. Dat maakt het gemakkelijker om sociale contacten te onderhouden en actief
te blijven. Nu steeds meer Nederlanders alleen oud
worden, is het behouden van die
zelfstandigheid extra belangrijk.
Veilig blijven autorijden vraagt
aandacht
Ouder worden
betekent niet automatisch dat iemand niet meer kan autorijden. Wel kunnen
veranderingen in het zicht, de lichamelijke conditie, de reactiesnelheid of de
gezondheid invloed hebben op de verkeersveiligheid. Het is daarom belangrijk om
alert te blijven op de eigen rijgeschiktheid en eventuele
gezondheidsveranderingen serieus te nemen.
Voor
automobilisten van 75 jaar en ouder is bij het verlengen van het rijbewijs een
medische keuring vereist. Ook in andere situaties kan het CBR om een medische
beoordeling vragen. Zo'n keuring helpt vaststellen of iemand medisch geschikt
is om te blijven rijden.
Wie een
rijbewijskeuring nodig heeft, kan daarvoor terecht bij Nauwkeurig.nl
.
Daar kunnen automobilisten een afspraak maken voor een medische keuring op een
van de keuringslocaties. Het is verstandig om tijdig te controleren welke
stappen nodig zijn voor de verlenging van het rijbewijs.
Blijven meedoen aan de samenleving
Mobiliteit
is uiteindelijk meer dan alleen vervoer. Het gaat ook om de mogelijkheid om
zelfstandig keuzes te maken, mensen te ontmoeten en betrokken te blijven bij de
samenleving. Voor ouderen kan het behouden van die vrijheid een groot verschil
maken in het dagelijks leven.
Niet
iedereen kan of wil blijven autorijden. Daarom zijn ook toegankelijke
alternatieven belangrijk, zoals goed openbaar vervoer, buurtvervoer en hulp van
familie, vrienden of vrijwilligers. Het doel is dat ouderen zich zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen verplaatsen, op een manier die bij hun gezondheid
en persoonlijke situatie past.
Een sociaal
leven op latere leeftijd vraagt om contact, ontmoetingsmogelijkheden én de
mogelijkheid om ergens te komen. Door aandacht te besteden aan mobiliteit en
veilige vervoersopties kunnen ouderen langer actief en verbonden blijven.