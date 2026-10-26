Bij de drogist wordt je begroet door een kleurrijke muur vol dure en minder dure potjes: collageen voor een stralende huid, kurkuma voor soepele gewrichten, magnesium voor een goede nachtrust. De Britse arts en tv-presentator Xand van Tulleken zocht uit welke ervan écht iets doen. Hij vond er een handvol. En je kunt die eerde vinden bij de sportvoeding.

Van Tulleken is de tweelingbroer van Chris van Tulleken, de schrijver van het boek over ultrabewerkt voedsel. Hij schreef over zijn zoektocht het boek Make Me Well, dat op 10 september uitkwam. WEL schreef toen al waarom de tv-arts zijn eigen pillen weggooide

Deze drie supplementen hebben wél bewijs

“Van de duizenden middelen op de markt heb ik er een handvol gevonden waarvoor enig bewijs is dat ze werken”, zegt Van Tulleken tegen het Britse BikeRadar . Het gaat om creatine, bietensap en cafeïne. De rest leidde hem volgens eigen zeggen door “een sneeuwstorm van slechte en frauduleuze wetenschap”.

Daarnaast noemt hij twee vitamines die een tekort kunnen aanvullen. Zo ziet zijn oordeel eruit:

Supplement Wat het doet Voor wie Creatine klein effect op sportprestaties sporters Bietensap (nitraat) klein effect op sportprestaties sporters Cafeïne klein effect op sportprestaties sporters Vitamine D voorkomt een tekort groepen met een advies Vitamine B12 vult een echt tekort aan veganisten Collageen geen bewijs tegen huidveroudering geen groep

Ook bij de winnaars gaat het om kleine effecten. Het Australian Institute of Sport, dat sportsupplementen beoordeelt, zet ze met onder meer bèta-alanine en natriumbicarbonaat op de lijst met bewijs voor een kleine prestatiewinst. Bij creatine voor inactieve 45- tot 65-jarigen was het effect het grootst bij wie er ook bij ging bewegen.

Vitamine D voorkomt een tekort, meer niet

“Vitamine D lijkt in de grote onderzoeken niets anders te doen dan een vitamine D-tekort voorkomen.”

Het Britse advies om in herfst en winter 10 microgram per dag te slikken noemt hij uitstekend: het voorkomt dat mensen ziek worden van een tekort. Gezonde mensen worden er niet gezonder van. De megadoses die in Britse winkels liggen, kunnen zelfs schadelijk zijn.

In Nederland is het advies smaller dan in Groot-Brittannië. Het Voedingscentrum noemt onder meer jonge kinderen, vrouwen van 50 tot en met 69 jaar en mensen met een donkere huid of die weinig buiten komen (10 microgram), en iedereen van 70 jaar en ouder (20 microgram).

B12 en foliumzuur alleen in een bepaalde situatie

Ook B12 kan een echt tekort aanvullen, bij veganisten. Het Voedingscentrum adviseert hen een supplement met de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid: 2,8 microgram voor volwassenen. Ouderen en mensen die weinig maagzuur aanmaken hebben ook vaker een tekort. Een huisarts kan dat in je bloed meten.

Vrouwen die zwanger willen worden, krijgen van het Voedingscentrum het advies om foliumzuur te slikken: 400 microgram per dag, tot en met de tiende week van de zwangerschap. Verder is het oordeel van het instituut kort: “De meeste mensen hebben geen voedingssupplementen nodig.”

Waarom collageen niet op het lijstje staat

Over collageen verschenen veel positieve onderzoeken. Een overzichtsstudie uit 2025 hield rekening met wie die onderzoeken betaalde en vond daarna geen bewijs dat collageen huidveroudering tegengaat.

“Hoop is het belangrijkste product dat de supplementenindustrie in vaten de wereld rond verscheept.”

De prijs van een collageenpoeder in de winkel ligt volgens Van Tulleken tientallen keren hoger dan de waarde van de grondstof, meldt het Italiaanse vakblad Il Fatto Alimentare.

Check dit voordat je een potje koopt

Hoor je bij een groep met een advies, zoals 70-plussers voor vitamine D of veganisten voor B12? Dan heeft slikken zin.

Vermoed je een tekort, vraag dan de huisarts om een bloedtest in plaats van zelf te gaan slikken.

Neem niet meer dan op het etiket staat. Meer vitamine D maakt je niet gezonder.

Sport je fanatiek, dan geven creatine of cafeïne hooguit een klein voordeel. Slaap, voeding en training leveren meer op, zegt de Canadese sportjournalist Alex Hutchinson tegen BikeRadar.

Eet onbewerkt voedsel. “Je lichaam lijkt voedingsstoffen daar veel beter uit te halen”, zegt Van Tulleken.

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