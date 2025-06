Rusland veroordeelt Israëlische aanvallen op Iran

MOSKOU (ANP/RTR) - Moskou veroordeelt het geweld van Israël tegen Iran. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov tegen zijn Iraanse ambtgenoot Abbas Araqchi gezegd in een telefoongesprek.

Lavrov bracht zijn condoleances over voor de Iraanse slachtoffers en zei dat Rusland wil helpen om de situatie te de-escaleren. In een verklaring stelt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat het bereid is om te blijven werken aan een oplossing rond het Iraanse nucleaire programma.

Iran en Israël hebben over en weer luchtaanvallen uitgevoerd, sinds de Israëlische luchtmacht in de nacht van donderdag op vrijdag een aanval uitvoerde. Israël zegt al decennia te willen voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt.