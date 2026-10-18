Saudi-Arabië meldt onderscheppen van raketten en drones

RIYAD (ANP/RTR/DPA) - De Saudische luchtverdediging heeft twee raketten onderschept die door de Jemenitische Houthi's waren afgevuurd in de richting van de zuidwestelijke stad Khamis Mushait. Dat meldde de door Saudi-Arabië geleide militaire coalitie zondag.

Woordvoerder Turki al-Maliki van de coalitie zei dat de raketten waren onderschept en vernietigd, terwijl ook twee drones in de buurt van de hoofdstad Riyad werden onderschept. Een derde drone werd in het oosten van het land onderschept, aldus de woordvoerder die verder geen informatie gaf over mogelijke schade of slachtoffers.

De door Iran gesteunde Houthi's hebben hun aanvallen op buurland Saudi-Arabië opgevoerd tegen de achtergrond van een hernieuwde escalatie van de oorlog in Jemen.

Saudi-Arabië steunt de internationaal erkende regering van Jemen en heeft herhaaldelijk luchtaanvallen uitgevoerd tegen de Houthi's als onderdeel van de door Saudi-Arabië geleide militaire coalitie.