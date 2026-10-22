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Schilderij van Monet voor recordbedrag geveild in Frankrijk

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - Op een veiling bij Sotheby's in Parijs is het schilderij Iris van Claude Monet verkocht voor 50 miljoen euro. Het is daarmee het duurste kunstwerk ooit verkocht op een veiling in Frankrijk. De opbrengst werd vooraf geschat tussen de 22 en 30 miljoen euro.
Monet (1840-1926) schilderde het werk, 1,60 meter hoog en 1,80 breed, in 1924 en 1925, in de laatste jaren van zijn leven. Het schilderij komt uit de collectie van de familie Schlumberger en was nog nooit eerder publiekelijk vertoond. Tot voor kort was alleen een zwart-witfoto van het schilderij bekend.
Naast de Iris werden nog drie andere doeken van Monet in de veiling opgenomen, waaronder Saule Pleureur (Treurwilg), met een geschatte waarde van 9 tot 12 miljoen euro.
Bij een veiling van Christie's werden in Parijs ook twee schilderijen van de impressionist verkocht. Bord des falaises à Pourville bracht daar 12,7 miljoen euro op.
Op 5 december is het precies honderd jaar geleden dat Claude Monet overleed.
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