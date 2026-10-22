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WSJ: Trump vroeg Musk Starlink-beperkingen Oekraïne op te heffen

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Starlink-eigenaar en techmiljardair Elon Musk gebeld en gevraagd om de beperkingen op het Starlink-netwerk in Oekraïne op te heffen. Dit melden Amerikaanse functionarissen aan The Wall Street Journal.
Trump bevestigde donderdag tegen verslaggevers dat Elon Musk de toegang voor Oekraïne tot het Starlink-netwerk had hersteld. Maar hij zei niet of hij met Musk hierover had gesproken.
Eerder op donderdag zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat de snelheid van het Starlink-netwerk in Oekraïne niet was hersteld. Zelensky zei dat hij hoopte de komende dagen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio te praten.
Oekraïne meldde vorige week beperkingen in het Starshield-satellietnetwerk, onderdeel van Starlink. De Oekraïense krijgsmacht gebruikt dit satellietinternetnetwerk. Door de beperkingen konden sommige aanvalsdrones en onderscheppingsdrones vrijwel niet gebruikt worden.
Musk en Trump werden door Zelensky beschuldigd deze beperkingen op te hebben gelegd. Beiden bekritiseerden Oekraïne eerder om het aanvallen van Russische raffinaderijen. Musk en Trump ontkenden betrokkenheid.
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