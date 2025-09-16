Schoof rekent lage vertrouwenscijfers ook zichzelf aan

DEN HAAG (ANP) - Dat Nederlanders volgens meerdere onderzoeken weinig vertrouwen hebben in de politiek rekent premier Dick Schoof ook zichzelf aan. Maar hij hoopt dat andere politici zich ook aangesproken voelen. De demissionaire premier weigert na een jaar met twee coalitiebreuken, eerst met de PVV en daarna met NSC, te spreken van stilstand. Hij spreekt liever van "een jaar van kleine stapjes vooruit".

Schoof reflecteert liever niet te veel op zijn premierschap en kijkt liever vooruit, bijvoorbeeld naar wat hij in de pas gepresenteerde miljoenennota van zijn kabinet kan betekenen voor Nederlanders.

Toen hij werd gevraagd als premier, dacht hij dat het kabinet "een redelijke kans" maakte. Van tevoren had hij niet kunnen weten dat NSC en PVV hem zo zouden "laten vallen", zei Schoof even later in de uitzending bij NOS. De vier coalitiepartijen hadden vanaf de eerste dag "niet een soort absoluut basisvertrouwen".