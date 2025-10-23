Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

Henri Bontenbal , de CDA-lijsttrekker die de partij nieuw elan gaf en volgens de peilingen kans maakt op het premierschap, heeft zijn eengezinswoning in Rotterdam-IJsselmonde verkocht. Gelukkig hebben we de foto's nog!

De verkoop leverde hem bijna €140.000 winst op. Bontenbal wordt door sommigen een ‘grijze muis’ genoemd. Oordeel zelf en bekijk de plaatjes op de website Bekende Buren . De foto’s van zijn voormalige woning geven een verrassend inkijkje in zijn smaak.

Praktisch en gezinsvriendelijk

De woning telt 96 m² verdeeld over drie woonlagen. Met vijf kamers, waaronder vier slaapkamers en een badkamer, is het een typisch gezinshuis in een rustige Rotterdamse wijk. Niet opvallend of extravagant, maar degelijk en functioneel – precies wat je van een nuchtere lijsttrekker zou verwachten.

Bontenbal-salto

Toch zijn er zeker moderne elementen te vinden. De keuken werd in 2016 vernieuwd en is uitgerust met inbouwapparatuur die helemaal van deze tijd is. Vanuit de keuken loop je zo de royale achtertuin van 142 m² in, ideaal voor zomerse dagen. De begane grond beschikt bovendien over vloerverwarming en in de tuin is een heuze trampoline ingebouwd. Zie je Henri al een salto maken?

Grijs of fris?

Wie de foto’s bekijkt, ziet een huis dat niet schreeuwt om aandacht maar wel netjes, praktisch en verzorgd oogt. Daarmee lijkt Bontenbal zijn imago te weerspiegelen: degelijk en zonder franje, maar met oog voor wat werkt. Of je dat nu ‘grijs’ of juist ‘fris en modern’ noemt, is aan de kijker.