Dit dieet lijkt bij jongeren te werken tegen depressie: symptomen kelderen met 70 procent

Een dieet met weinig koolhydraten lijkt zeer goed te werken voor jongeren met depressie. Studenten die zo'n dieet combineerden met gewone therapie, zagen symptomen afnemen met wel 70 procent.

Amerikaanse onderzoekers keken naar 24 studenten die een depressie hadden. Van hen deden er 16 de hele studie mee, die tien tot twaalf weken duurde. Ze volgden een ketogeen dieet (een eetpatroon waarbij je lichaam vet verbrandt in plaats van suikers).

De studenten mochten maar 50 gram koolhydraten per dag eten. Ze vulden dat aan met veel gezonde vetten, zoals uit avocado's of noten. De studenten stonden er niet alleen voor. Ze kregen hulp van voedingscoaches en konden via een app vragen stellen aan diëtisten.

Indrukwekkende verbeteringen

De uitkomsten waren positief verrassend. Volgens hun eigen verhalen daalden de depressieklachten met 69 procent, en bij checks door experts zelfs met 71 procent. Hun algehele gevoel van welzijn schoot bijna drie keer zo hard omhoog. Het mooiste: iedereen voelde zich beter, niemand ging erop achteruit.

Naast de mentale boost verloren de deelnemers gemiddeld zes procent van hun gewicht, vooral vet. Ze presteerden beter op tests voor geheugen, snel denkwerk en planning. Bloedtests lieten zien dat een nuttig eiwit voor de hersenen, BDNF (een soort groeifactor voor zenuwcellen), toenam.

Kleine hobbels onderweg

Bijwerkingen waren er wel, maar mild: wat hoofdpijn en spierkrampen in de eerste week. Die verdwenen snel met extra zouten en mineralen. Slechts één persoon haakte af door de stress van het dieet.

Wel zijn er wat haken en ogen aan het onderzoek. Dit was een eerste studie zonder vergelijkingsgroep, dus het is niet zeker of de positieve resultaten puur door het dieet komen, of door de mix met andere behandelingen. De wetenschappers roepen op tot grotere studies met controlegroepen om het echt te bewijzen.