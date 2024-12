Schutter Wisconsin was 15-jarige scholiere

MADISON (ANP/RTR) - Een 15-jarige scholiere zit achter de schietpartij op een christelijke privéschool in Wisconsin maandag, meldde politiechef Shon Barnes 's avonds (lokale tijd) in een persconferentie. De verdachte schoot met een pistool een tiener en een docent dood op de school in de stad Madison en verwondde zes anderen. De schutter is overleden, de politie gaat ervan uit dat ze zichzelf om het leven bracht.

De verdachte is Natalie Rupnow, een scholiere die ook wel Samantha werd genoemd. Zij werd onderweg naar het ziekenhuis doodverklaard nadat ze met schotwonden was gevonden. Over een motief is nog niets bekend. De politie doet daar onderzoek naar, onder meer in haar ouderlijk huis.

De schietpartij werd gemeld door een leerling in 'second grade', die het alarmnummer belde. Leerlingen in dat leerjaar zijn zo'n 7 à 8 jaar oud. "Laat dat eens tot je doordringen", zei chef Barnes, doelend op de leeftijd van de melder.

Op de Abundant Life Christian School in Madison, de hoofdstad van Wisconsin, volgen zo'n vierhonderd leerlingen basis- en voortgezet onderwijs. "Vandaag is een trieste, trieste dag. Niet alleen voor Madison, maar voor het hele land, waar opnieuw een politiechef een persconferentie houdt vanwege geweld in de samenleving", zei Barnes, zelf een voormalig docent.

Dat een schietpartij op een school veroorzaakt wordt door een meisje is zeldzaam, meldt The New York Times. In het afgelopen jaar werden negen meisjes verdacht van wapengeweld op een Amerikaanse school, tegenover 249 jongens.