Bij welke snelheid rijdt je auto het zuinigst? Waarom 90 km/u geen vaste regel is

Wie brandstof wil besparen, denkt al snel aan rustig rijden. Maar bij welke snelheid verbruikt je auto nu echt het minst? Vaak wordt 90 kilometer per uur genoemd, terwijl het AD bericht over een lager optimum: ongeveer 70 kilometer per uur. Toch bestaat er geen ideale snelheid die voor iedere auto geldt. Het draait om de combinatie van snelheid, versnelling, motortoerental en rijomstandigheden. Milieu Centraal noemt daarom een ruimere bandbreedte van 60 tot 90 kilometer per uur.

Waarom 90 kilometer per uur niet altijd het zuinigst is

Het idee van één ideale snelheid klinkt aantrekkelijk: zet de cruisecontrol op het juiste getal en je haalt zoveel mogelijk kilometers uit een tank. In werkelijkheid ligt dat ingewikkelder.

Bij hogere snelheden moet een auto steeds meer luchtweerstand overwinnen. Bij heel lage snelheden kan een brandstofmotor juist minder efficiënt werken, bijvoorbeeld doordat je in een lage versnelling rijdt. Bovendien ben je langer onderweg om dezelfde afstand af te leggen. Tussen die uitersten ligt een gebied waarin de auto relatief efficiënt rijdt. Het AD noemt op basis van een Frans onderzoek ongeveer 70 kilometer per uur als optimum.

Dat betekent niet dat iedere automobilist voortaan precies 70 moet rijden. De genoemde snelheid is geen universele grens. Milieu Centraal houdt het bij 60 tot 90 kilometer per uur als zuinige snelheidszone. Het belangrijkste inzicht: zuinigheid laat zich niet vangen in één getal op de snelheidsmeter.

Waarom harder rijden zoveel extra brandstof kost

Hoe sneller je rijdt, hoe harder de lucht tegenwerkt. Die luchtweerstand neemt ongeveer toe met het kwadraat van de snelheid. Bij een verdubbeling van de snelheid wordt de luchtweerstand dus ongeveer vier keer zo groot. Dat betekent overigens niet dat het totale brandstofverbruik automatisch verviervoudigt: ook andere factoren spelen mee.

Vooral op de snelweg maakt snelheid daardoor een merkbaar verschil. Volgens Milieu Centraal zorgt 100 kilometer per uur rijden in plaats van 130 voor ongeveer 15 tot 25 procent minder CO₂-uitstoot. Bij dezelfde brandstof hangt die uitstoot rechtstreeks samen met de hoeveelheid brandstof die je verbruikt.

Wie wil besparen, hoeft dus niet op zoek naar één theoretisch perfect getal. Op snelwegritten kan een lagere kruissnelheid al veel opleveren.

Langzamer rijden is niet automatisch beter

Als harder rijden meer brandstof kost, lijkt stapvoets rijden misschien de zuinigste oplossing. Toch werkt het niet zo.

Een brandstofmotor gebruikt bij een lage snelheid niet vanzelf minder brandstof per afgelegde kilometer. De gekozen versnelling en het toerental tellen mee. Ook maakt het verschil of je rustig doorrijdt of voortdurend moet optrekken en afremmen. Juist daarom is stadsverkeer vaak ongunstig voor het verbruik, ondanks de lagere snelheden.milieucentraal+1

Een gelijkmatig gereden traject kan dus zuiniger uitpakken dan een route waarop je langzamer rijdt, maar vaak moet stoppen. Alleen naar de gemiddelde snelheid kijken geeft geen volledig beeld.

Je versnelling telt ook mee

Voor zuinig rijden is niet alleen de stand van de snelheidsmeter belangrijk. De motor moet ook in een passende versnelling draaien.

Milieu Centraal adviseert bij handgeschakelde benzine- en dieselauto’s doorgaans vroeg op te schakelen, rond 2.000 tot 2.500 toeren. Als voorbeelden noemt de organisatie 50 kilometer per uur in de vierde versnelling en 80 kilometer per uur in de vijfde. Dat zijn richtlijnen, geen voorschriften die bij iedere auto en onder alle omstandigheden passen.

Een laag toerental is bovendien geen doel op zichzelf. Wie bergop rijdt of veel gewicht trekt, kan een lagere versnelling nodig hebben. De motor moet voldoende trekkracht houden: reageert de auto nauwelijks wanneer je gas geeft, dan kan het toerental te laag zijn.

En hoe zit het met elektrische auto’s?

Ook een elektrische auto moet bij hogere snelheden meer luchtweerstand overwinnen. Daardoor loopt het stroomverbruik op en neemt het bereik af. Hetzelfde natuurkundige effect dat een benzineauto op de snelweg meer brandstof laat gebruiken, speelt dus ook bij elektrisch rijden.

De verklaring over een verbrandingsmotor die bij lage snelheid minder efficiënt werkt, kun je echter niet zomaar op een elektrische auto plakken. De aandrijving verschilt. Een genoemd optimum voor brandstofauto’s is daarom niet automatisch de ideale snelheid voor iedere elektrische auto.

Zo bespaar je in de praktijk brandstof

Je rijstijl biedt meer houvast dan het zoeken naar één exacte snelheid. Volgens Milieu Centraal kun je met zuinig rijden tot ongeveer 10 procent brandstof besparen. Deze gewoonten helpen daarbij:

Houd je snelheid zo constant mogelijk. Veel optrekken en afremmen kost extra brandstof. Cruisecontrol kan helpen om gelijkmatig te rijden.milieucentraal

Kijk ver vooruit. Zie je een rood verkeerslicht of een vertraging aankomen, laat dan op tijd het gas los. Laat de auto, wanneer dat veilig kan, in de versnelling uitrollen.milieucentraal

Houd voldoende afstand. Daardoor hoef je minder vaak te remmen wanneer een voorligger vertraagt en vervolgens weer op te trekken.nieuwsblad

Controleer regelmatig de bandenspanning. Een passende bandenspanning hoort bij zuinig rijden.milieucentraal

Haal onnodige bagage en ongebruikte dakdragers weg. Extra gewicht en meer luchtweerstand kunnen het verbruik verhogen.nieuwsblad

Matig je snelheid op de snelweg. Het verschil tussen 100 en 130 kilometer per uur is voor verbruik en uitstoot aanzienlijk.milieucentraal

Moet je dan voortaan overal 70 rijden?

Nee. Een theoretisch zuinige snelheid is geen algemeen rijadvies voor iedere weg. Stem je snelheid af op de maximumsnelheid, de verkeerssituatie en de veiligheid.

De bruikbare les is vooral dat 90 kilometer per uur geen magisch omslagpunt is. Voor brandstofauto’s noemt Milieu Centraal een zuinige zone van ongeveer 60 tot 90 kilometer per uur. Binnen die bandbreedte bepalen onder meer je versnelling en rijstijl hoe gunstig je werkelijk rijdt. Rustig doorrijden en onnodig remmen voorkomen zijn daardoor minstens zo relevant als het precieze getal op je snelheidsmeter.