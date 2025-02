SGP vreest dat streng asielbeleid Faber 'losse flodder' blijkt

DEN HAAG (ANP) - Na het zeer kritische advies van de Raad van State over twee wetsvoorstellen van asielminister Marjolein Faber vreest de SGP voor de effectiviteit van haar asielbeleid. De christelijke partij steunt pogingen om het aantal asielzoekers in te dammen en Kamerlid Diederik van Dijk zegt juist daarom "hoge kwaliteitseisen aan de wetsvoorstellen" te stellen.

"'Het strengste asielbeleid ooit' is nu eenmaal een losse flodder als geen sprake is van het effectiefste asielbeleid ooit", schrijft de parlementariër van de SGP. De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer, en kan de steun van de SGP daar goed gebruiken.