Staking bij apotheken dinsdag in het oosten

ZWOLLE (ANP) - Voor de tiende keer leggen medewerkers van apotheken regionaal het werk neer. Volgens vakbonden FNV en CNV doen ongeveer duizend medewerkers van 239 apotheken in Overijssel, Gelderland en Flevoland dinsdag mee aan de stakingsdag. Ook is er een manifestatie in Zwolle. De bonden willen volgende week dinsdag een landelijke staking houden met een protest in Den Haag, wanneer er tegen die tijd nog geen cao-akkoord is.

Flevoland was de enige provincie waar nog geen regionale staking is gehouden. De vakbonden FNV en CNV en de werkgevers ruziën al enkele maanden over een nieuwe cao. De bonden willen dat de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli met 6 procent worden verhoogd. Ook moet het minimumloon omhoog. De apotheekbedrijven bieden 2 procent loonsverhoging vanaf 1 juli dit jaar en ongeveer 5 procent per 1 juli 2025. De werkgevers zeggen dat ze geen geld hebben om de salarissen verder te verhogen.

Volgens de vakbonden is het de eerste keer in de geschiedenis dat apotheekmedewerkers staken. Ze benadrukken dat bij de regionale acties en bij de landelijke staking apotheken openblijven zodat mensen in geval van nood hun medicijnen krijgen.