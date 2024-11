Staking treft treinverkeer Midden-Nederland in ochtendspits

UTRECHT (ANP) - Verkeersleiders van ProRail leggen vrijdag opnieuw het werk neer tussen 06.00 uur en 09.00 uur. Het gaat om de verkeersleidingsposten in Amersfoort en Utrecht, volgens de NS "het hart van het Nederlandse spoor".

Door deze actie ligt het treinverkeer in Midden-Nederland stil. Er rijden geen treinen van en naar Amersfoort en Utrecht en ook niet naar plaatsen als Alphen aan den Rijn, Ede, Geldermalsen, Gouda en Hilversum.

Ook buiten de regio zal de staking merkbaar zijn, bijvoorbeeld voor reizigers naar Schiphol en steden als Leiden, Rotterdam, Den Bosch, Deventer en Almere. Daarnaast zullen ook internationale treinen hinder ondervinden.

Als de actie stopt om 09.00 uur zal het nog een groot deel van de ochtend duren voordat alle treinen weer volgens de dienstregeling rijden. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te bekijken.

Het is deze week de tweede actie van de verkeersleiders. Afgelopen woensdag lag het treinverkeer in Noord-Holland en delen van Utrecht en Flevoland al stil. Ook volgende week zijn er acties op het spoor.

