Starmer belooft dat zijn regering er is om mensen te dienen

LONDEN (ANP) - De nieuwe Britse regering gaat beginnen met een programma van "nationale vernieuwing". Dat heeft Labour-leider Keir Starmer gezegd in zijn eerste toespraak als minister-president. Hij zei herhaaldelijk dat deze regering er is om de bevolking te "dienen".

"Of u nu op Labour heeft gestemd of niet, of beter gezegd: zeker als u dat niet heeft gedaan, zeg ik u dat mijn regering u zal dienen", aldus Starmer. Hij uitte kritiek op vorige regeringen die volgens hem wel deden alsof ze opkwamen voor de Britse bevolking, maar bovenal met zichzelf bezig zijn. Dat zal met zijn nieuwe kabinet anders gaan, beloofde hij.

"Als ik u nu vraag of u erop vertrouwt dat Groot-Brittannië voor uw kinderen een betere plek zal worden, weet ik dat te veel van u daar nee op zouden zeggen. Daarom zal mijn regering iedere dag knokken tot uw vertrouwen hersteld is", aldus Starmer.

Starmer was eerder op de middag op Buckingham Palace door koning Charles benoemd tot minister-president. Hij liet zich met de dienstauto bij de voordeur van Downing Street 10 afzetten. Daar werd hij onthaald door een groep juichende aanhangers. De premier en zijn echtgenote Victoria namen uitgebreid de tijd om de aanwezigen te begroeten en omhelzen en om handen te schudden.