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Storm Austen veroorzaakt stroomuitval in Frankrijk en Engeland

Samenleving
door anp
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PARIJS/LONDEN (ANP) - In Frankrijk en Engeland zitten vele tienduizenden huishoudens zonder stroom als gevolg van storm Austen, die vrijdag ook deels voelbaar zal zijn in Nederland en België.
De stroom viel vrijdagochtend uit bij meer dan 161.000 huishoudens in Franse regio's zoals Bretagne, Pays de la Loire en Normandië. Code oranje, het op een na hoogste alarmniveau, geldt voor de regio's in het noordwesten van Frankrijk. In de nacht werden windvlagen tot circa 140 kilometer per uur gemeten, meldt weerdienst Météo-France.
In Cornwall, in het zuidwesten van Engeland, zitten bijna 10.000 adressen zonder stroom. Ook in dit deel van Engeland geldt code oranje. Bij St. Mary's Airport, op een eiland bij Cornwall, is een windstoot van 122 kilometer per uur gemeten, aldus weerdienst Met Office. In Cornwall was er een van 114 kilometer per uur.
Beide landen treffen maatregelen om overlast en problemen te voorkomen. Zo gelden er beperkingen voor het Franse openbaar vervoer en zijn sommige Engelse scholen dicht.
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