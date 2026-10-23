De bomen staan nog vol in het blad als storm Austen vrijdagavond over het land trekt, waarschuwt het KNMI. Een deel van dat blad belandt in je dakgoot. Loopt het water bij de volgende bui over de rand naar binnen, dan kan je verzekeraar de schade weigeren.

Betaalt de verzekeraar als je dakgoot overloopt?

Dat hangt af van je polis en van de staat van je goot. Univé schrijft dat lekkage door een verstopte dakgoot niet verzekerd is, omdat je die had kunnen voorkomen door de bladeren weg te halen. OHRA is milder: schade door een verstopte goot is “vaak verzekerd via je opstalverzekering”, de verzekering voor je huis zelf.

“Maar niet als er sprake is van achterstallig onderhoud.”

Bij beide verzekeraars draait het dus om onderhoud. Waterschade door zware regenval is meestal wel gedekt, zegt Univé, zolang je de schade niet had kunnen voorkomen. Het Verbond van Verzekeraars schreef donderdag voor Austen dat stormschade aan je huis meestal onder de opstalverzekering valt, maar dat bij achterstallig onderhoud “specifieke voorwaarden” kunnen gelden. Het Verbond raadt aan verstopte dakgoten en afvoeren op tijd te laten schoonmaken en een bekende lekkage eerst te laten verhelpen, omdat wind en regen een klein gebrek erger maken.

Wat telt als achterstallig onderhoud?

Univé noemt een goot die je niet schoonmaakt, maar ook een verroeste goot en een goot die verkeerd is gemonteerd. Schade aan de dakgoot zelf vergoedt de verzekeraar ook niet. Het advies: maak je dakgoot minstens één keer per jaar schoon.

Je moet ook kunnen laten zien wat er gebeurde. In augustus 2024 wees de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een claim van €1.530 af voor lekkage langs een kozijn. De huiseigenaar dacht aan zijn dakgoot of aan regen door scheuren in de gevel, maar had geen rapport van een expert of aannemer. Daarmee maakte hij volgens de commissie “onvoldoende aannemelijk” dat de schade onder zijn verzekering viel.

Maak dus foto’s van je schone goot en bewaar de rekening als je een bedrijf inhuurt.

In cijfers

€3 tot €5 per strekkende meter kost het om een goed bereikbare dakgoot te laten schoonmaken, vaak met een minimum van 10 meter (Werkspot, 2026).

per strekkende meter kost het om een goed bereikbare dakgoot te laten schoonmaken, vaak met een minimum van 10 meter (Werkspot, 2026). €100 tot €525 betaal je gemiddeld voor een eengezinswoning.

betaal je gemiddeld voor een eengezinswoning. 1 keer per jaar schoonmaken is het minimum dat Univé adviseert.

Helpt een bladvanger?

Soms juist niet. De ANWB raadt bladvangers en bolroosters aan, de bolletjes van gaas die je in de regenpijp zet. Klusser Peter Helling zag tegenover het AD het nadeel: bladeren hopen zich op rond het rooster bij de afvoer, het water in de goot stijgt en loopt aan de achterkant over, langs de gevel of het houtwerk naar beneden.

“Zeker bij oudere huizen met geschilderde goten kan dat tot problemen leiden en lekkages veroorzaken.”

Helling raadt een halvemaanvormige bladvanger van gaas aan die je over de hele lengte van de goot legt. Het water stroomt eronderdoor en de bladeren blijven erop liggen of waaien weg.

Wanneer maak je de goot schoon?

Check je dakgoot na de storm

Deze signalen noemt Univé bij een verstopte goot, aangevuld met de tips van Techniek Nederland:

Loopt er bij een bui water over de rand van de goot?

Is de muur onder de dakgoot vochtig na regen?

Groeien er gras of plantjes in de goot?

Zie je veel vliegen of muggen rond de goot? Dat wijst op stilstaand water.

Is de regenpijp vrij en loopt de ontlastput niet vol? Dat is het putje onderaan de regenpijp waar het water naar het riool gaat.

Meer weten?