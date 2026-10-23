De bomen staan nog vol in het blad als storm
Austen vrijdagavond over
het land trekt, waarschuwt het KNMI. Een deel van dat blad belandt in je
dakgoot. Loopt het water bij de volgende bui over de rand naar binnen,
dan kan je verzekeraar de schade weigeren.
Betaalt de
verzekeraar als je dakgoot overloopt?
Dat hangt af van je polis en van de staat van je goot. Univé
schrijft dat lekkage door een verstopte dakgoot niet verzekerd is, omdat
je die had kunnen voorkomen door de bladeren weg te halen. OHRA is
milder: schade door een verstopte goot is “vaak verzekerd via je
opstalverzekering”, de verzekering
voor je huis zelf.
“Maar niet als er sprake is van achterstallig onderhoud.”
Bij beide verzekeraars draait het dus om onderhoud. Waterschade door
zware regenval is meestal wel gedekt, zegt Univé, zolang je de schade
niet had kunnen voorkomen. Het Verbond van Verzekeraars schreef
donderdag voor Austen dat stormschade aan je huis meestal onder de
opstalverzekering valt, maar dat bij achterstallig onderhoud “specifieke
voorwaarden” kunnen gelden. Het Verbond raadt aan verstopte dakgoten en
afvoeren op tijd te laten schoonmaken en een bekende lekkage eerst te
laten verhelpen, omdat wind en regen
een klein gebrek erger maken.
Wat telt als achterstallig
onderhoud?
Univé noemt een goot die je niet schoonmaakt, maar ook een verroeste
goot en een goot die verkeerd is gemonteerd. Schade aan de dakgoot zelf
vergoedt de verzekeraar ook niet. Het advies: maak je dakgoot minstens
één keer per jaar schoon.
Je moet ook kunnen laten zien wat er gebeurde. In augustus 2024 wees
de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) een claim van €1.530 af voor lekkage langs een
kozijn. De huiseigenaar dacht aan zijn dakgoot of aan regen door
scheuren in de gevel, maar had geen rapport van een expert of aannemer.
Daarmee maakte hij volgens de commissie “onvoldoende aannemelijk” dat de
schade onder zijn verzekering viel.
Maak dus foto’s van je schone goot en bewaar de rekening als je een
bedrijf inhuurt.
In cijfers
- €3 tot €5 per strekkende meter kost het om een goed
bereikbare dakgoot te laten schoonmaken, vaak met een minimum van 10
meter (Werkspot, 2026).
- €100 tot €525 betaal je gemiddeld voor een
eengezinswoning.
- 1 keer per jaar schoonmaken is het minimum dat
Univé adviseert.
Helpt een bladvanger?
Soms juist niet. De ANWB raadt bladvangers en bolroosters aan, de
bolletjes van gaas die je in de regenpijp zet. Klusser Peter Helling zag
tegenover het AD het nadeel: bladeren hopen zich op rond het rooster bij
de afvoer, het water in de goot stijgt en loopt aan de achterkant over,
langs de gevel of het houtwerk naar beneden.
“Zeker bij oudere huizen met geschilderde goten kan dat tot problemen leiden en lekkages veroorzaken.”
Helling raadt een halvemaanvormige bladvanger van gaas aan die je
over de hele lengte van de goot legt. Het water stroomt eronderdoor en
de bladeren blijven erop liggen of waaien weg.
Wanneer maak je de goot
schoon?
Kijk na een herfststorm even of je dakgoot nog schoon is, adviseert
OHRA, omdat bladeren en takjes zich na harde wind snel ophopen. Wacht
met schoonmaken op een paar droge dagen: droog blad schep je makkelijker
weg. De grote schoonmaakbeurt doe je volgens Helling aan het eind van de
herfst, als alle bladeren gevallen zijn. Lees bij stormschade ook waarom
je bij een omgewaaide schutting vaak zelf betaalt
en wie
betaalt als er een boom op je auto valt
.
Check je dakgoot na de storm
Deze signalen noemt Univé bij een verstopte goot, aangevuld met de
tips van Techniek Nederland:
- Loopt er bij een bui water over de rand van de goot?
- Is de muur onder de dakgoot vochtig na regen?
- Groeien er gras of plantjes in de goot?
- Zie je veel vliegen of muggen rond de goot? Dat wijst op stilstaand
water.
- Is de regenpijp vrij en loopt de ontlastput niet vol? Dat is het
putje onderaan de regenpijp waar het water naar het riool gaat.
Meer weten?