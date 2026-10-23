ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dakgoot vol blad na de storm? Dan kan je verzekeraar lekkage weigeren

Samenleving
door Pieter Immerzeel
Een dakgoot vol natte herfstbladeren waar regenwater over de rand loopt.
Volg ons op Google Nieuws
De bomen staan nog vol in het blad als storm Austen vrijdagavond over het land trekt, waarschuwt het KNMI. Een deel van dat blad belandt in je dakgoot. Loopt het water bij de volgende bui over de rand naar binnen, dan kan je verzekeraar de schade weigeren.

Betaalt de verzekeraar als je dakgoot overloopt?

Dat hangt af van je polis en van de staat van je goot. Univé schrijft dat lekkage door een verstopte dakgoot niet verzekerd is, omdat je die had kunnen voorkomen door de bladeren weg te halen. OHRA is milder: schade door een verstopte goot is “vaak verzekerd via je opstalverzekering”, de verzekering voor je huis zelf.
“Maar niet als er sprake is van achterstallig onderhoud.”
Bij beide verzekeraars draait het dus om onderhoud. Waterschade door zware regenval is meestal wel gedekt, zegt Univé, zolang je de schade niet had kunnen voorkomen. Het Verbond van Verzekeraars schreef donderdag voor Austen dat stormschade aan je huis meestal onder de opstalverzekering valt, maar dat bij achterstallig onderhoud “specifieke voorwaarden” kunnen gelden. Het Verbond raadt aan verstopte dakgoten en afvoeren op tijd te laten schoonmaken en een bekende lekkage eerst te laten verhelpen, omdat wind en regen een klein gebrek erger maken.

Wat telt als achterstallig onderhoud?

Univé noemt een goot die je niet schoonmaakt, maar ook een verroeste goot en een goot die verkeerd is gemonteerd. Schade aan de dakgoot zelf vergoedt de verzekeraar ook niet. Het advies: maak je dakgoot minstens één keer per jaar schoon.
Je moet ook kunnen laten zien wat er gebeurde. In augustus 2024 wees de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een claim van €1.530 af voor lekkage langs een kozijn. De huiseigenaar dacht aan zijn dakgoot of aan regen door scheuren in de gevel, maar had geen rapport van een expert of aannemer. Daarmee maakte hij volgens de commissie “onvoldoende aannemelijk” dat de schade onder zijn verzekering viel.
Maak dus foto’s van je schone goot en bewaar de rekening als je een bedrijf inhuurt.

In cijfers

  • €3 tot €5 per strekkende meter kost het om een goed bereikbare dakgoot te laten schoonmaken, vaak met een minimum van 10 meter (Werkspot, 2026).
  • €100 tot €525 betaal je gemiddeld voor een eengezinswoning.
  • 1 keer per jaar schoonmaken is het minimum dat Univé adviseert.

Helpt een bladvanger?

Soms juist niet. De ANWB raadt bladvangers en bolroosters aan, de bolletjes van gaas die je in de regenpijp zet. Klusser Peter Helling zag tegenover het AD het nadeel: bladeren hopen zich op rond het rooster bij de afvoer, het water in de goot stijgt en loopt aan de achterkant over, langs de gevel of het houtwerk naar beneden.
“Zeker bij oudere huizen met geschilderde goten kan dat tot problemen leiden en lekkages veroorzaken.”
Helling raadt een halvemaanvormige bladvanger van gaas aan die je over de hele lengte van de goot legt. Het water stroomt eronderdoor en de bladeren blijven erop liggen of waaien weg.

Wanneer maak je de goot schoon?

Kijk na een herfststorm even of je dakgoot nog schoon is, adviseert OHRA, omdat bladeren en takjes zich na harde wind snel ophopen. Wacht met schoonmaken op een paar droge dagen: droog blad schep je makkelijker weg. De grote schoonmaakbeurt doe je volgens Helling aan het eind van de herfst, als alle bladeren gevallen zijn. Lees bij stormschade ook waarom je bij een omgewaaide schutting vaak zelf betaalt en wie betaalt als er een boom op je auto valt.

Check je dakgoot na de storm

Deze signalen noemt Univé bij een verstopte goot, aangevuld met de tips van Techniek Nederland:
  • Loopt er bij een bui water over de rand van de goot?
  • Is de muur onder de dakgoot vochtig na regen?
  • Groeien er gras of plantjes in de goot?
  • Zie je veel vliegen of muggen rond de goot? Dat wijst op stilstaand water.
  • Is de regenpijp vrij en loopt de ontlastput niet vol? Dat is het putje onderaan de regenpijp waar het water naar het riool gaat.
Meer weten?
Bronnen: Univé, OHRA, Radar

Lees ook

Je huis beveiligen met €100, €500 of €1.000: waar begin je?Je huis beveiligen met €100, €500 of €1.000: waar begin je?
Elektrische deken kost een paar cent per nacht, maar je bespaart pas als de radiator boven dicht gaatElektrische deken kost een paar cent per nacht, maar je bespaart pas als de radiator boven dicht gaat
Gepensioneerd met een aflossingsvrije hypotheek? Bij tot 46.000 huishoudens kan de restschuld een probleem worden, zo check je of jij erbij hoortGepensioneerd met een aflossingsvrije hypotheek? Bij tot 46.000 huishoudens kan de restschuld een probleem worden, zo check je of jij erbij hoort
loading

POPULAIR NIEUWS

spaargeld-header-spaarpotten-1800x1200

Vergelijk spaarrekeningen, zoveel levert 25.000 euro op in 2026.

ANP-573148820

Huis van je ouders geërfd? Je betaalt erfbelasting over de WOZ-waarde, niet over wat het huis opbrengt

Een voorraadkast met blikken groente, pakken pasta en rijst en flessen water

Noodvoorraad voor 8 dagen: de lijst voor 2 personen

Top uitzicht van mooie jonge vrouw mengen kleuren tijdens het tekenen in kunst studio

Hbo-diploma met het laagste salaris levert het meeste werkplezier op

ANP-470180372

Appartement aan de Costa? Eén stormgolf kan straks bepalen of je nog mag verbouwen

een hand die een gepeld teentje knoflook in de wc-pot laat vallen.

Feit of fabel: teentje knoflook in je wc-pot tegen bacteriën en schimmels

Loading