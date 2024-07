Sunak na verkiezingsnederlaag terug in Londen

LONDEN (ANP) - De Britse premier Rishi Sunak is weer aangekomen in Londen. Hij volgde de voor zijn kabinet en zijn partij rampzalig verlopen verkiezingsuitslag vanuit het noorden van het land, zijn eigen kiesdistrict Richmond. Hij gaat later op de dag op audiëntie bij de koning, waarbij hij naar verwachting zijn ontslag als minister-president zal indienen.

Sunaks Conservatieve Partij heeft een historische nederlaag geleden. Nog geen tien van de 650 zetels zijn nog te verdelen, en de Conservatieven staan momenteel op 119. Dat is het laagste aantal in meer dan honderd jaar. De partij verloor bovendien meerdere gevoelige zetels.

Een recordaantal ministers is haar of zijn plek in het parlement kwijt. De Conservatieven haalden het ook niet in de kiesdistricten van de vorige vier oud-premiers. Lizz Truss was herkiesbaar en verloor van Labour. Haar voorgangers waren niet herkiesbaar, maar hun districten kwamen eveneens in handen van andere partijen. Boris Johnsons Uxbridge and South Ruislip ging naar Labour. De districten Maidenhead (voorheen Theresa May) en Witney (David Cameron) kwamen in handen van de Lib Dems.

De verwachting is dat Labourleider Keir Starmer vrijdagmiddag nog minister-president wordt.