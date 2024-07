Sunak voor het eerst als oppositieleider tegenover Starmer

LONDEN (ANP) - Nu de Britse koning Charles het parlementaire jaar heeft geopend, staan Rishi Sunak en Keir Starmer wederom tegenover elkaar in het eerste debat. Maar dit keer zijn de rollen omgedraaid. Starmer is de premier die zijn beleid moet verdedigen; Sunak zit in de oppositiebanken.

In de troonrede, die werd voorgelezen door Charles, was voor het eerst beleid te horen van de nieuwe Labourregering. Sunak heeft kritiek op een deel van de plannen. Hij wil bijvoorbeeld dat er meer geld wordt uitgegeven aan defensie.

Maar Sunak sprak zijn genoegen uit over andere beleidspunten van de nieuwe regering en benadrukte dat hij zich constructief wil opstellen als oppositieleider. Hij feliciteerde Starmer met zijn grote overwinning bij de verkiezingen en wenste de regering veel succes. "Jullie hebben de kiezers succesvol verandering beloofd, nu is het tijd om die verandering te leveren. Daar zullen wij in de oppositie jullie verantwoordelijk voor houden."

Sunak grapte verder over zijn snelle politieke opkomst en het even zo snelle einde van zijn premierschap. "Voordat je het weet, heb je een mooie toekomst achter je liggen en vraag je je af of je wel geloofwaardig bent als oud-staatsman van 44 jaar oud."