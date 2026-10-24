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Tienduizenden huishoudens zonder stroom na tyfoon Taiwan

Samenleving
door anp
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TAIPEI (ANP/AFP) - Het aantal gewonden door tyfoon Champi in Taiwan is opgelopen naar vijfhonderd. Eerder was al bekend dat één persoon om het leven is gekomen. Zo'n 56.000 huishoudens zitten zonder stroom.
Voor de tyfoon het land overraasde, werden meer dan 5000 mensen geëvacueerd. Hoewel Champi zich inmiddels richting China en Japan begeeft, heeft Taiwan nog steeds veel overlast van de gevolgen van de wervelstorm. In het westen van het eiland viel zaterdag al bijna 24 centimeter regen.
Voor Champi Taiwan bereikte, werd de storm met een windsnelheid van bijna 300 kilometer per uur tijdelijk gekwalificeerd als supertyfoon. Zaterdag was die snelheid afgenomen naar 176 kilometer per uur.
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