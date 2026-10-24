Een geldige APK, een lopende verzekering en de auto netjes voor de deur. Toch mag die auto vanaf woensdag 18 november niet meer op de openbare weg staan. Dat geldt voor wie niet meer in Nederland staat ingeschreven, maar nog wel een voertuig op zijn naam heeft.

De RDW beëindigt die dag de tenaamstelling van voertuigen van mensen die op of vóór 30 april 2026 zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Daarna mag het voertuig niet meer op de openbare weg rijden of stilstaan. De politie kan het bij een controle in beslag nemen.

Waarom APK en verzekering niet helpen

Een voertuig op Nederlands kenteken moet op naam staan van iemand die in Nederland woont of gevestigd is. Zonder woonadres of briefadres in de BRP voldoe je daar niet aan. Doorslaggevend is dus de tenaamstelling, niet de APK of de polis.

Het gaat om voertuigen in het algemeen, niet alleen om auto's. De RDW stuurde in mei een bericht naar betrokkenen met een geactiveerde Berichtenbox. Het voorgenomen besluit stond ook in de Staatscourant. Op 22 oktober volgde een nieuwe waarschuwing.

Ook voor overwinteraars

De groep is groter dan alleen emigranten. Wie binnen een jaar meer dan acht maanden buiten Nederland verblijft, moet zich uitschrijven bij de gemeente. Die maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Twee keer vijf maanden in het buitenland telt dus ook, zelfs als je je huis in Nederland aanhoudt.

Wie vijf maanden in Spanje overwintert en de rest van het jaar thuis is, blijft onder die grens. Wie zich pas na 30 april heeft uitgeschreven, valt niet onder deze ronde.

Wat er in 2023 misging

Helemaal nieuw is de actie niet. Op 15 december 2023 beëindigde de RDW voor het eerst op deze manier tenaamstellingen: 53.068 kentekens, verdeeld over 40.861 personen. Slechts een klein deel van hen kreeg vooraf een digitaal bericht of een brief.

Een gepensioneerd echtpaar dat sinds 2015 in Frankrijk woont, merkte het eind januari 2024. Tijdens een kort bezoek aan Nederland werden ze op weg naar de opera in Amsterdam door de politie aangehouden. Hun auto stond niet meer in het register. Ze moesten hem de volgende dag op naam van iemand anders zetten.

De Nationale ombudsman verklaarde hun klacht in september 2024 gegrond: de RDW had betrokkenen in het buitenland vooraf beter moeten informeren.

Dit kun je nog regelen

Tot 18 november is er nog tijd. Afhankelijk van je situatie heb je deze mogelijkheden:

Overschrijven op iemand met een Nederlands adres, online of bij een kentekenloket, RDW-balie of RDW-keuringsstation.

Exporteren als het voertuig met je mee naar het buitenland is gegaan.

Inschrijven bij je gemeente als je wel in Nederland woont, of een briefadres aanvragen als je geen woonadres hebt.

Schorsen als het voertuig tijdelijk niet wordt gebruikt. Let op: ook dan mag het niet op de openbare weg staan.

Bij een leaseauto, of als er beslag op het voertuig ligt, neem je contact op met de leasemaatschappij of de deurwaarder.