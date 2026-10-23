Tienduizenden protesteren in aanloop naar Servische verkiezingen

BELGRADO (ANP/DPA) - Tienduizenden mensen verzamelden zich donderdag in de Servische hoofdstad Belgrado voor een laatste manifestatie van een door studenten gesteunde oppositielijst, drie dagen voor de parlementsverkiezingen van zondag.

De onlangs gevormde studentenlijst daagt de regerende Servische Progressieve Partij (SNS) uit, de partij van de populist Aleksandar Vučić, die al veertien jaar de Servische politiek domineert. Volgens peilingen wordt het een nek-aan-nekrace tussen beide kampen.

Critici beschuldigen de regering-Vučić van corruptie en incompetentie. Vučić trad in september af als president. Die stap wordt door velen gezien als een tactische manoeuvre om de weg vrij te maken voor een overstap naar het premierschap.

Daarnaast verwijten critici hem dat hij een groot deel van de rechterlijke macht onder zijn controle heeft gebracht, politieke tegenstanders intimideert en de persvrijheid inperkt. Onder het bewind van Vučić heeft Servië nauwelijks vooruitgang geboekt in een toetreding tot de Europese Unie.