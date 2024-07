Tientallen aanhoudingen bij EK-controles aan Nederlandse grens

AKEN (ANP) - De Duitse politie heeft bij de tijdelijke grenscontroles met Nederland tot nu toe tientallen mensen aangehouden. Er zijn 161 mensen aangetroffen die illegaal de grens probeerden over te steken. Ook werden vier mensen aangetroffen die gezocht werden voor "politiek gemotiveerde misdrijven", meldt de afdeling van de federale Duitse politiedienst in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Details zijn niet bekendgemaakt.

De politie voert vanwege het EK voetbal tijdelijk controles uit aan de grens tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland. Daarbij zijn zo'n 37.700 mensen gecheckt, meldt de politie. Tegen 42 mensen stond een aanhoudingsbevel open, er werden acht mensen aangehouden voor mensensmokkel en één persoon die te boek stond als gewelddadige voetbalhooligan mocht Duitsland niet in.

De politie wil desgevraagd niet meer zeggen over de vier die gezocht werden voor politiek gemotiveerde misdrijven. Dit soort misdrijven kan volgens de Duitse wet gaan om betrokkenheid bij een terroristische organisatie als IS, maar ook om nazisympathieën, laat een woordvoerder weten. Hun namen kwamen niet per se voor in de Duitse systemen. Mogelijk stonden ze op een Nederlandse lijst.

De autoriteiten voeren ook acties uit bij de grens met België. Daarbij zijn ongeveer 14.500 mensen gecontroleerd. Tegen 4 mensen stond een aanhoudingsbevel uit, 7 hooligans werden geweigerd, 6 mensensmokkelaars opgepakt en 192 mensen geweigerd die illegaal Duitsland in wilden, aldus de politie.

De controles gaan door zolang het EK duurt. Er wordt gecontroleerd "in de trein, op de snelweg en op de kleinere grensovergangen", vooral ook rond de wedstrijden in Noordrijn-Westfalen. Het aantal mensen dat is gecontroleerd, en de resultaten van die controles noemt de Duitse politie "niet heel onverwacht".